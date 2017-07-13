Transparency International виступає проти антикорупційних палат замість антикорупційного суду

Антикорупційна організація Transparency International Україна виступає проти антикорупційних палат замість антикорупційного суду.

В організації переконані, що альтернативи Вищому антикорупційному суду і системі незалежних антикорупційних судів немає.

«Палати при існуючих судах будуть залежними і керованими зовні. Вони не просто провалять завдання щодо справедливого покарання за корупційні злочини, а й стануть надійним інструментам в руках хабарників. Адже палати формуватимуться, власне, з тих суддів, які на даний момент затягують та розвалюють справи, які подає НАБУ і САП», – заявляє виконавчий директор ТІ Україна Ярослав Юрчишин.

Transparency International Україна закликає українську владу не займатися «окозамилюванням європейських партнерів, а сфокусуватися створенні антикорупційного суду, як це передбачено законом», а європейських партнерів закликає бути системними у своїх вимогах і не йти на поступки.

Сьогодні президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що погоджується «на створення антикорупційної палати в рамках Верховного суду». Transparency International Україна вважає, що європейських партнерів ввели в оману, переконавши їх у тому, що створення антикорупційних палат замість незалежних судових інституцій є швидким і ефективним рішенням.

Раніше у ЄС неодноразово наголошували на необхідності створення антикорупційного суду в Україні.

Створення системи таких судів передбачає закон про судоустрій і статус суддів, яким було розпочато судову реформу. На початку лютого законопроект про антикорупційні суди зареєстрували у Верховній Раді. Він, серед іншого, передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Цей документ критикували, зокрема, у Вищій раді правосуддя вважають, що законопроект у цій редакції суперечить Конституції України.