Юнкер: ЄС згоден на створення в Україні антикорупційної палати

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що Європейський союз погодився на створення в Україні антикорупційної палати в межах наявної судової системи, а не окремого антикорупційного суду.

«Що нас турбує – це боротьба з корупцією. Я розумію, що президент і парламент зробили все необхідне й досягли прогресу в цій сфері, але ситуація не є задовільною й тут необхідно багато працювати, оскільки це дуже важлива проблема», – сказав він під час спільної із президентом України Петром Порошенком й президентом Європейської ради Дональдом Туском у Києві.

«Ми погоджуємося на створення спеціальної антикорупційної палати в суді. Ми наполягаємо на створенні навіть не антикорупційного суду, а саме палати, яка буде присвячена боротьбі з корупцією», – додав Юнкер.

У ЄС неодноразово наголошували на необхідності створення антикорупційного суду в Україні.

Створення системи таких судів передбачає закон про судоустрій і статус суддів, яким було розпочато судову реформу. На початку лютого законопроект про антикорупційні суди зареєстрували у Верховній Раді. Він, серед іншого, передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Цей документ критикували, зокрема, у Вищій раді правосуддя вважають, що законопроект у цій редакції суперечить Конституції України.