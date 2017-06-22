Боротьба за економічних злочинців, або кому дістанеться «фінансова поліція»

Депутати «випадково» ліквідували податкову міліцію наприкінці 2016 року і відразу ж у Міністерстві фінансів України заявили, що готові до створення нового органу – «фінансової поліції». Лунали прогнози навіть у межах кількох місяців, втім, за півроку справа далі розмов не просунулася. Законопроект про Службу фінансових розслідувань перебуває на доопрацюванні в Мінфіні. Найбільше зауважень до документа надійшло від Міністерства внутрішніх справ.

Проти назви «фінансова поліція» виступили у правоохоронному відомстві, і тоді вона була попередньо перейменована у Службу фінансових розслідувань (СФР).

СФР за задумом має стати правоохоронним органом з аналітичною функцією, основними завданнями якого будуть розслідування масштабних фінансово-економічних злочинів, які завдають шкоди державі.

Камінь спотикання між міністерствами полягає у визначенні завдань, функцій та підпорядкування органу. Зараз економічні злочини розслідуються Національною поліцією та Службою безпеки України. Тож саме з боку силового блоку в Кабміні є заперечення проти представленого варіанту законопроекту.

Окремі депутати та експерти пов’язують затримку в створенні СФР із боротьбою за сфери впливу на бізнес, який жодна зі структур не бажає втрачати.

Про діяльність головного економічного управління при СБУ та елітні автівки його співробітників нещодавно розповіли журналісти програми «Схеми».

Що таке СФР і яким його бачать розробники?

Міністр фінансів Олександр Данилюк бачить створення органу за принципами Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Тобто працівників набиратимуть за конкурсом, до якого не допустять колишніх співробітників старої системи, а зарплати мають бути високими, аби кандидатури подавали кваліфіковані люди з інших сфер.

При цьому чисельність органу, який займатиметься розслідуванням економічних злочинів, має бути кардинально зменшена (не більше ніж 3,5 тисячі осіб), на думку міністра.

Зараз в цій сфері працює щонайменше 15 тисяч людей – армія, яка займається розслідуванням економічних злочинів проти держави

«Зараз в цій сфері працює щонайменше 15 тисяч людей – армія, яка займається розслідуванням економічних злочинів проти держави», – зазначає Олександр Данилюк.

Окрім аналітичного підрозділу, в СФР має бути можливість проводити оперативно-розшукову діяльність, переконує міністр фінансів. На його думку, не можна робити орган суто аналітичним, адже тоді він залежатиме від багатьох правоохоронних структур у реалізації своєї діяльності.

Зараз ні в кого немає довіри до силового методу роботи. Більш цивілізовані методі роботи може забезпечити координація через Міністерство фінансів

Якщо говорити про підпорядкування органу, то Олександр Данилюк твердо стоїть на тому, щоб СФР працювала в координації з Мінфіном.

«Міністерство формує політику, реалізацією має займатися орган, який перебуває в координації із міністерством. Зараз ні в кого немає довіри до силового методу роботи. Більш цивілізовані методі роботи, які може забезпечити координація через Міністерство фінансів, будуть викликати більше довіри і робити правильний фокус: ми можемо орієнтуватися на аналітику, силовий блок – не може, в них природньо і традиційно: спочатку стукнеш по голові, а потім ставиш запитання», – наголошує міністр.

Чому в МВС проти і що пропонують?

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ще в лютому в інтерв’ю «Економічній правді» зазначив, що готовий підтримати проект за «максималістською моделлю»: тобто якщо забирати повноваження, то не лише в департаменту захисту економіки Нацполіції, а й в усіх інших правоохоронних структур. Та при цьому додав, що сумнівається в тому, що президент може забрати повноваження в СБУ на користь нової структури.

В МВС вважають, що СФР має бути підпорядкована їхньому міністерству чи напряму Кабміну і також наводять світові приклади такої практики. Або СФР має бути суто аналітичною (оперативно-розшукову діяльність проводитимуть інші органи) – і тоді може бути в підпорядкуванні Мінфіну.

Якщо займатися оперативно-розшуковою діяльністю, то, вибачайте, українське Міністерство фінансів ніколи в житті не займалося слідчо-оперативною діяльністю

«Коли треба працювати із олівцем та комп’ютером, то це справді краще зроблять аналітики. Якщо займатися оперативно-розшуковою діяльністю, то, вибачайте, українське Міністерство фінансів ніколи в житті не займалося слідчо-оперативною діяльністю», – пояснює радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Обурюються в МВС і пропозицією віддати СФР функції з розслідування лише крупних фінансово-економічних злочинів. Кажуть, тоді вже і дрібне шахрайство забирайте. Хоча зрозуміло, що такого варіанту новостворений орган не витримає.

Від розподілу на те, що «ми будемо займатися елітною частиною, а сміття хай розгрібають інші», теж треба відмовлятись

«Від розподілу на те, що «ми будемо займатися елітною частиною, а сміття хай розгрібають інші», теж треба відмовлятись. Ми дозволили це створити в кількох модних нових наших органах, але оскільки методика і слідчі дії практично однакові, незалежно від того крупна чи менша риба, то не можна говорити, що це – елітні злочинці, а це – прості якісь там злочинці. Ми таким чином спотворюємо саму суть правоохоронної системи», – каже Варченко.

Радник МВС наголошує, що досить створювати нові органи, на які треба додаткові кошти, краще вдосконалювати існуючу систему. Так, на його думку, створення НАБУ було необхідне як хірургічне втручання, коли діюча система не працювала і довіри до неї не було. Нові структури обходяться надто дорого державі і викликають додаткові конфлікти між інституціями, пояснює Іван Варченко.

Логіка, яка пропонується зараз – це «у тих забрати, тим залишити», і відповідно умовно перерозподілити ринок впливу. А ми не хочемо, щоб ділили ринок впливу, це має бути єдина структура

«Наш департамент захисту економіки ефективно працює – зараз 2,5 десятки податківців притягуються до відповідальності. Ми готові, в тому числі, рухатися до того, що цей департамент працюватиме в єдиній структурі і не буде підпорядкований МВС, але ми вимагаємо чіткої логіки від самої структури. Логіка, яка пропонується зараз – це «у тих забрати, тим залишити», і відповідно умовно перерозподілити ринок впливу. А ми не хочемо, щоб ділили ринок впливу, через це говоримо, що це має бути єдина структура», – зазначає радник міністра МВС.

Щодо тиску на бізнес через силові структури каже, що варто впроваджувати таку систему захисту громадян і підприємців, яка була б ефективна у разі зловживання посадовцями своїми повноваженнями.

Держава має десятки мільярдів гривень збитків і ніхто не притягується – депутат

Народний депутат від «Самопомочі», який є першим заступником голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики, Андрій Журжій зазначає, що представлений Мінфіном законопроект є депутатським, але доопрацьованим. Він наголошує, що у Верховній Раді зараз немає більшості для підтримки такої ініціативи. Каже, що це, зокрема, є і відображенням позиції перших осіб держави.

У блокуванні ініціативи створення СФР Андрій Журжій фактично звинувачує Міністерство внутрішніх справ.

«Публічно вони цього не заявляють і кажуть, що треба доопрацювати і треба передати значну ширшу частину підслідності, ніж цього потребує цей орган, розуміючи, що його роботу буде завалено або ніхто не буде створювати таким чином цей орган. Міністр внутрішніх справ і керівник податкової міліції фактично були квотою «Народного фронту», і таким чином вони зберігають вплив в рамках своєї політичної діяльності», – зазначає Журжій.

При цьому депутат зазначає, що діяльність так званих «конвертаційних центрів» лише офіційно завдає збитків державі на десятки мільярдів гривень, злочини ці не розслідуються, до відповідальності ніхто не притягується.

Депутат «Блоку Петра Порошенка», голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна має власне бачення функціонування Служби фінансових розслідувань. Вона переконана, що орган має бути створений за повним аналогом НАБУ і бути незалежним від будь-якого міністерства. При цьому в служби мають бути повноваження на оперативно-розшукову діяльність, але статті підслідності все ж треба дещо переглянути, на думку Южаніної.

Основна мета роботи нового органу – попередження і цивілізований спосіб роботи із бізнесом та іншими органами

«Основна мета роботи нового органу – попередження і цивілізований спосіб роботи із бізнесом та іншими органами. Тобто: повідомлення до компанії, що вона, можливо, стане учасником якоїсь великої чи глобальної корупційної схеми, і все має зупинятися на етапі створення цієї схеми. Це не завдало б таких збитків держбюджету, які зараз нам називають. Астрономічні суми, які ніхто вже не поверне, а могли би попередити. Коли цей орган був би нейтральним, непідлеглим, то в нього було б набагато більше сили. Бо навіть в міністерствах треба проводити роботу по економічних злочинах», – пояснює депутат.

Тягнуть, бо поки не бачать можливості поставити туди свою людину – експерт

В експертному середовищі схиляються до того, що все ж таки новий орган має бути підпорядкований Мінфіну, який відповідає за наповнення і контроль бюджету.

Втім, існують ризики, що новостворений орган може перетворитися на структуру впливу, тому вкрай важливим є процес відбору як керівника, так і співробітників, наголошує виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин. Він відзначає шалений спротив створенню СФР на всіх рівнях.

Поки що ніхто не бачить можливості поставити туди свою людину, бо до цієї структури буде прикута дуже пильна увага

«Поки що ніхто не бачить можливості поставити туди свою людину, бо до цієї структури буде прикута дуже пильна увага міжнародної спільноти, українського бізнесу і громадських активістів. Дуже багато зацікавлених в тому, щоб проконтролювати цей конкурс. Для представників незацікавлених структур, які фактично частково контролюють потоки, набагато легше зупинити процес, щоби він не почався, ніж отримати ризик створення, умовно кажучи, фінансового аналогу НАБУ», – каже Юрчишин.

Економіст «Реанімаційного пакету реформ» і директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що влада зацікавлена в тому, аби повернулась ліквідована податкова міліція і продовжила працювати, як і раніше. До того ж, він не бачить СФР повним аналогом НАБУ.

Зовсім незалежним органом не може бути – це питання фінансових злочинів. В інших країнах немає абсолютно незалежних подібних органів

«Зовсім незалежним органом не може бути – це питання фінансових злочинів. В інших країнах немає абсолютно незалежних подібних органів», – каже він.

Попри всі розбіжності у поглядах та дискусійні точки зору, в Міністерстві фінансів вже працюють над запуском Служби фінансових розслідувань у тому вигляді, в якому представили проект. Олександр Данилюк каже, що законопроект – не теоретичний продукт, його допомагали створювати іноземні радники, які готові надалі допомагати у його втіленні. Міністр фінансів наголошує, що ця реформа має підтримку як прем’єра, так і президента.

Втім, без підтримки у Верховній Раді реалізувати ідею не вдасться, а дискусії обіцяють бути гарячими, якщо законопроект потрапить до парламенту. Перед цим він має пройти погодження на Національній раді реформ.

Приклад медичної реформи свідчить, що навіть за негативного сприйняття депутатами ідеї від початку, вона може бути підтримана. Передумов було декілька: тиск громадськості, міжнародних партнерів країни, а згодом і принципова підтримка від перших осіб держави.

Та чи потрібен Україні новий правоохоронний орган в форматі «фінансової поліції» настільки?