Transparency International закликає комітети Ради перевірити конфіскацію коштів Януковича

Антикорупційна організація Transparency International Україна звернулася до комітетів Верховної Ради з проханням розібратися із можливими порушеннями з боку Генпрокуратури щодо конфіскації 1,5 мільярда доларів США, належали колишньому президентові України Віктору Януковичу та його оточенню.

Як повідомляє прес-служба організації, Transparency International закликає керівників комітетів Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та з питань запобігання і протидії корупції скликати спільне засідання з 3 по 7 липня, запросити генпрокурора Юрія Луценка і розглянути на ньому правові аспекти конфіскації вкрадених з України коштів.

В організації зауважують, що необхідність втручання Ради в питання конфіскації виникла через те, що вирок суду про неї так і не був оприлюднений у Єдиний держреєстр судових рішень.

«Хоча такий порядок передбачений законодавством. Конфіскація цих коштів використовувалась ГПУ для низки публікацій про здобутки Луценка та його найближчого оточення. При цьому Генпрокурор неодноразово публічно відмічав надзвичайний особистий вклад у цю справу прокурора Костянтина Кулика, незаконне збагачення якого розслідувалось НАБУ, а зараз обвинувальний акт уже скерований до суду», – йдеться у повідомленні.

Наразі у Генпрокуратурі цю заяву Transparency International Україна не коментували.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 28 квітня 2017 року заявив про завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. Рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині, повідомив тоді Луценко. Водночас адвокати Януковича інформацію про конфіскацію спростовували.