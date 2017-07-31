Подальше кримінальне переслідування Вадимові Трояну не загрожує – експерти

За суперечливими повідомленнями про затримання заступника міністра внутрішніх справ може стояти як кампанія проти команди самого міністра – Арсена Авакова, так і намагання приховати реальну корупційну дію, припускають експерти. Утім, попри різну оцінку причин цієї «інформаційної війни», вони сходяться на думці, що справа не матиме логічного завершення, а, скоріше, буде просто забута.

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Народний депутат та лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін запевняє, що взаємовиключні повідомлення від МВС та Генпрокуратури щодо статусу Вадима Трояна у кримінальному провадженні – це елементи боротьби пропрезидентських сил проти конкурентів з «Народного фронту», які зацікавлені у дочасних парламентських виборах.

«Це сигнал народним депутатам, які входять до групи Авакова: якщо далі будуть якісь рухи, пов’язані з пришвидшенням процесу дострокових виборів, виходу з коаліції і таке інше, ви будете нести персональну відповідальність», – заявляє Каплін.

Були інформаційні вкидання по Трояну, отже, є політичне протистояння – Саакян

Натомість політолог Олег Саакян висловлює сумнів у тому, що депутати могли би піти на таку гру, ризикуючи долею і без того нестійкої парламентської більшості. На його думку, маніпуляції суперечливими заявами навколо Трояна мали на меті стримати міністерську команду Авакова.

«Меседж тут є, але, скоріш за все, не депутатам Авакова, а його команді в міністерстві і, можливо, депутатам інших фракцій. Якщо ми подивимось ЗМІ, то по пану Трояну з’являлася асболютно контраверсійна інформація. Можна припустити, що були інформаційні вкидання по Трояну, отже, є політичне протистояння», – припускає політолог.

У свою чергу політтехнолог Денис Богуш наголошує на взаємозалежності двох найбільших парламентських фракцій – «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту». На його думку, попри конкуренцію між двома політичними силами, ризикувати розпадом парламентської більшості та йти на дострокові вибори вони не готові. Відтак, ситуація пояснюється набагато більш банально, робить висновок Богуш.

Думаю, там просто був такий хабар, що прикривати його було вже неможливо

«Не думаю, що це сигнал іншим фракціям. Думаю, там просто був такий хабар, що прикривати його було вже неможливо. За нами ж дивляться й зовнішні партнери, які дають кошти на боротьбу з корупцією», – каже політтехнолог.

Важко вкласти безліч порушених справ у логіку політичної боротьби – Палій

А от політолог Олександр Палій вважає, що у ситуації із Вадимом Трояном не варто шукати політичного підтексту.

Я не думаю, що тут може бути якась політична складова

«Дуже важко вкласти безліч порушених справ, затримань, подань на депутатів у якусь логіку політичної боротьби. Ми бачимо, що з усіх абсолютно таборів люди піддаються переслідуванням. Тому, чесно кажучи, я не думаю, що тут може бути якась політична складова», – зазначає Палій.

Втім, Олег Саакян зауважує, що у будь якому разі, з точки зору подальшого кримінального переслідування, Вадимові Трояну нічого не загрожує. Меседж надісланий, у продовженні історії немає сенсу, пояснює він.

Ситуація, скоріше за все, завершиться пшиком та внутрішньополітичними елітарними домовленостями

«Ситуація, скоріше за все, завершиться пшиком та внутрішньополітичними елітарними домовленостями», – припускає Саакян.

Зі своїм колегою погоджується і Денис Богуш. Подальшого розвитку ситуації у бік кримінального переслідування Вадима Трояна він також не очікує.

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