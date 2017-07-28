Луценко підтвердив факт обшуку у будинку Трояна

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтверджує, що у будинку заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна проводили обшук. За його словами, це проводилося у рамках затримань, пов’язаних з вимаганнями.

«У ході спільного з СБУ провадження було задукоментовано і затримано заступника керівника ГО «Цивільний корпус «Азов» Бржезинського, помічника заступника МВС України Іваштенка і громадянина Ш., яких підозрюються у систематичному вимаганні з погрозою життю та здоров’ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень. Згідно з даними НСРД 785 тисяч гривень зазначені зловмисники розділили між собою та іншими особами», – написав Луценко ввечері 28 липня у Facebook.

«В зв’язку з цим було проведено 13 обшуків, у тому числі у помешканні заступника МВС Вадима Трояна. Вказані кошти виявити не вдалося», – зазначив Юрій Луценко.

Про те, що Трояна нібито затримали на хабарі, у п’ятницю повідомило видання УНН, розмістивши також і фото. У МВС і НАБУ у коментарі Радіо Свобода заявили, що інформації про затримання не мають.

Вадим Троян заперечив інформацію про своє затримання. Пізніше МВС спростувало інформацію про затримання.