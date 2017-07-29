Причетність заступника голови МВС Трояна до протиправної діяльності не підтвердилася – СБУ

Служба безпеки України заявила, що після обшуку в житловому приміщенні заступника міністра внутрішніх справ України Вадима Трояна інформація про його можливу причетність до протиправної діяльності виявилася недостовірною і не підтвердилася.

Таким чином, Троян не є підозрюваною особою у справі про підозру у вимаганні коштів із керівника суб’єкта підприємницької діяльності, мовиться в повідомленні.

У рамках проведення слідчих дій правоохоронці отримали інформацію про ймовірну участь у цих протиправних діяннях Вадима Трояна; незважаючи на статус особи, було ухвалене рішення провести обшук у його житловому приміщенні, що свідчить про рівність усіх перед законом, наголосили в СБУ.

Трьом затриманим у цій справі особами обраний запобіжний захід, слідство щодо них триває, додали в СБУ.

У п’ятницю Генеральна прокуратура України повідомила, що спільно з СБУ затримала «заступника керівника однієї із громадських організацій та громадянина України, які, діючи у змові спільно з помічником посадової особи Міністерства внутрішніх справ України, вимагали від представника одного із підприємств грошові кошти на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень». «Зазначені зловмисники з метою одержання неправомірної вигоди, заздалегідь розподіливши злочинні ролі, реалізуючи спільний злочинний план, із застосуванням погроз життю та здоров’ю представникові суб’єкту господарювання, вимагали та одержали від нього частину неправомірної вигоди в сумі 785 тисяч гривень», – мовилося в повідомленні.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко до цього додав у п’ятницю, що йшлося про затримання заступника керівника громадської організації «Цивільний корпус «Азов» на прізвище Бржезинський, помічника заступника міністра внутрішніх справ на прізвище Іваштенко і ще одного громадянина, названого лише за ініціалом Ш. Вони, за словами Луценка, підозрюються в систематичному вимаганні з погрозою життю та здоров’ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень. «Усім трьом зловмисникам оголошено підозру та обрані запобіжні заходи. Продовжуються слідчі дії для встановлення повного складу осіб, що отримували неправомірну вигоду», – повідомив він.

Як додав генппрокурор, за даними негласних слідчо-розшукових дій, 785 тисяч гривень ці зловмисники розділили між собою та іншими особами. «У зв’язку з цим було проведено 13 обшуків, у тому числі в помешканні заступника голови МВС Трояна. Вказані кошти виявити не вдалося», – наголосив Луценко.

У коментарях із приводу фотографії, що поширюється соцмережами, як виглядає, з помешкання Трояна, де він, як виглядає, у присутності інших правоохоронців підписує якісь папери, а на столі лежить чорний пластиковий пакет із невідомим вмістом, Луценко додав: під час обшуку були вилучені 60 тисяч гривень, але номери банкнот не збігаються з тими, які отримали вимагачі. «У кожного вдома є кошти», – зауважив генпрокурор.

Перед цим у п’ятницю так само в соцмережах без вказівки на джерело поширювали повідомлення, ніби зі згаданих 785 тисяч гривень 300 тисяч отримав Троян; деякі засоби інформації також стверджували, нібито Трояна затримали за отримання хабара на суму у 2 мільйони гривень. Сам Троян і прес-служба МВС тоді ж спростували повідомлення, що «Трояна спіймали на хабарі у 2 мільйони гривень».