Понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали паспорти Росії – Матіос

Паспорти громадян Російської Федерації отримали понад 13 тисяч жителів непідконтрольних урядові України територій Донбасу, заявив 2 серпня в ефірі «Радіо НВ» головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, значну частину цих осіб українські правоохоронні органи ідентифікували, а деяких допитали.



«У нас є повна картина, ми зараз у процесі слідства встановлюємо всіх, хто отримав таке громадянство в частині Донецької та Луганської областей... Наразі ми фактично володіємо ситуацією щодо понад 13 тисяч осіб – значну частину їх ідентифіковано, вони перетинають лінію розмежування», – сказав Матіос.





17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, що надає можливість отримання російського громадянства не лише жителям окремих районів Донецької та Луганської областей, а всім, хто до 2014 року жив на території цих областей.