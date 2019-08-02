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02 Серпень 2019, Київ 19:51
Новини | Політика

Понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали паспорти Росії – Матіос

Анатолій Матіос, головний військовий прокурор України

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Паспорти громадян Російської Федерації отримали понад 13 тисяч жителів непідконтрольних урядові України територій Донбасу, заявив 2 серпня в ефірі «Радіо НВ» головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, значну частину цих осіб українські правоохоронні органи ідентифікували, а деяких допитали.

«У нас є повна картина, ми зараз у процесі слідства встановлюємо всіх, хто отримав таке громадянство в частині Донецької та Луганської областей... Наразі ми фактично володіємо ситуацією щодо понад 13 тисяч осіб – значну частину їх ідентифіковано, вони перетинають лінію розмежування», – сказав Матіос.



17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, що надає можливість отримання російського громадянства не лише жителям окремих районів Донецької та Луганської областей, а всім, хто до 2014 року жив на території цих областей.

/**/ /**/ /**/ Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в «окремих районах Донецької та Луганської областей України» (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей
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