Понад 66% українців вірять у краще майбутнє України – соцопитування

Більшість українців – 66,1% – вважають, що в майбутньому ситуація в Україні покращуватиметься, свідчать дані соціологічного моніторингу «Українське суспільство після 16 місяців війни».

За даними моніторингу, 19,3 % респондентів вважають, що ситуація не буде погіршуватись, але навряд чи і покращиться, 10,8% очікують, що найімовірніше буде погіршуватися.



«Широкомасштабне вторгнення ознаменувалося суттєвою позитивною зміною установок щодо ефективності центральних органів влади та бачення майбутнього України (дані 2022). І якщо у 2023 році перший показник поступово втрачає позитивне забарвлення (позитивні оцінки впали з 54% до 20%), то другий тримається напрочуд стабільно (зниження з 76% до 66%)», – йдеться у звіті соціологів.



Вони зауважують, що зростання небезпеки національного масштабу разом з вражаючою національною стійкістю України дозволив зрозуміти, що навіть під час такої війни більшість населення проживає в цілому у задовільних умовах – проміжних оцінок дотримується близько 60%.

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За даними опитування, станом на листопад 2021 року був зафіксований у певному розумінні патологічний негативізм у сприйнятті держави, який поширювався на дві третини опитаних, але широкомасштабне вторгнення спростувало його, продемонструвавши українцям справжню цінність власної держави – понад 80% давали позитивні або проміжні оцінки.



«Подальші зміни говорять про погіршення ситуації (кількість позитивних оцінок у 2023 впала більш ніж вдвічі), чому здебільшого сприяють системні негативні події, пов’язані з представниками влади. В цьому значенні, є сподівання, що ядро ціннісного сприйняття української держави не буде системно розмиватися невдалими діями влади, нехай вони й можуть додавати певного негативу до узагальнених результатів», – додають соціологи.

Соціологічний моніторинг «Українське суспільство» проводиться Інститутом соціології НАН України з 1994 року. Остання хвиля опитування була проведена у червні 2023 року (збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології).