Справи Майдану: за позбавлення прав автомайданців повідомлено про підозру екссудді

В Офісі генпрокурора заявили про оголошення підозри колишній судді одного з районних судів Києва у «справі Майдану». Як передає пресслужба ОГП, судді у відставці інкримінується незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій.

«За даними слідства, 23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, суддя притягнула до адміністративної відповідальності за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, трьох осіб за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку). Вказані особи 29 грудня 2013 року були учасниками руху колони транспортних засобів від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього президента України «Межигір’я» в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. При цьому, заради залякування мітингувальників, суддя призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, передбачений санкцією вказаної статті, – позбавлення права керування транспортним засобом», – розповіли в ОГП.

Повідомляється, що пізніше апеляційним судом вказані рішення були скасовані, а провадження закриті через відсутність складу правопорушення.

Інформації щодо особи екссудді, якій оголошено підозру, в ОГП не вказали.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.