Справи Майдану: до суду передали справу проти причетних до вбивства журналіста Василя Сергієнка

Прокурораи Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної організації – виконавців викрадення та вбивства активіста і журналіста Василя Сергієнка. Їх обвинувачують у вчинені у складі злочинної організації викрадення людини, умисного вбивства та порушенні недоторканності житла, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

«Слідством встановлено, що обвинувачені у складі злочинного угруповання вчинили викрадення, катування та подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка – одного із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському на Черкащині. 4 квітня 2014 року активіста викрали з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур. На даний час обвинувачені перебувають у розшуку. Відносно ще шістьох осіб, обвинувачених у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, обвинувальні акти розглядаються судом», – йдеться в повідомленні.

Одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському й журналіста Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а наступного дня тіло знайшли в лісі за 15 кілометрів від міста зі слідами тортур.

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В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка обвинувачують Віктора Горбенка, Валентина Завражина (у викраденні), Романа Недибалюка, Володимира Воронкова (у виконанні вбивства), Максима Русіна та Вадима Мельника (в організації злочину).

У розшуку ще двоє підозрюваних – Андрій Іносов, якого підозрюють в організації викрадення, і Валерій Федоров, якого слідство вважає ще одним виконавцем вбивства.