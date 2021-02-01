ОГП скерував до суду обвинувальний акт стосовно одного з фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно одного з фігурантів справи про викрадення та вбивство активіста і учасника «Самооборони Євромайдану Черкаської області» – журналіста Василя Сергієнка.

Його звинувачують в участі у злочинній організації (частина 1 статті 255 Кримінального кодексу України).

«За даними слідства, обвинувачений у складі злочинного угруповання вчинив викрадення, катування та подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка – одного із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському. 4 квітня 2014 року активіста викрали з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур», – мовиться у повідомленні.

У ОГП зазначили, що обвинувачений разом із ще п’ятьма особами вже перебуває на лаві підсудних за обвинуваченням у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, ще двоє – в розшуку.

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Одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському й журналіста Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а наступного дня тіло знайшли в лісі за 15 кілометрів від міста зі слідами тортур.

У період із 2015 по 2017 роки за підозрою у вбивстві затримали п’ятьох осіб: Володимира Горбенка, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвинувачуються у виконанні викрадення), Володимира Воронкова (обвинувачується у виконанні вбивства) і власника київського спортклубу «Тай» Вадима Мельника (обвинувачується в організації злочину). Повідомлялося про перебування у розшуку ще двох фігурантів справи: Андрій Іносов, якого підозрюють в організації викрадення, і Валерій Федоров, якого слідство вважає ще одним виконавцем вбивства.