Завершено досудове розслідування щодо одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Сергієнка – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили про завершенння досудового розслідування стосовно «одного з виконавців викрадення та вбивства» активіста і учасника «Самооборони Євромайдану Черкаської області», журналіста Василя Сергієнка.

«За даними слідства, підозрюваний у складі злочинного угруповання вчинив викрадення, катування та подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка – одного із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському. 4 квітня 2014 року активіста викрали з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур. На даний час підозрюваний разом із ще п’ятьма особами вже перебуває на лаві підсудних за обвинуваченням у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, двоє осіб – в розшуку», – йдеться в повідомленні ОГП.



Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

Одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському й журналіста Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а наступного дня тіло знайшли в лісі за 15 кілометрів від міста зі слідами тортур.

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У період із 2015 по 2017 роки за підозрою у вбивстві затримали п’ятьох осіб: Володимира Горбенка, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвинувачуються у виконанні викрадення), Володимира Воронкова (обвинувачується у виконанні вбивства) і власника київського спортклубу «Тай» Вадима Мельника (обвинувачується в організації злочину). Повідомлялося про перебування у розшуку ще двох фігурантів справи: Андрій Іносов, якого підозрюють в організації викрадення, і Валерій Федоров, якого слідство вважає ще одним виконавцем вбивства.