ДБР: учаснику злочинної організації, яка вбила журналіста Сергієнка, оголосили підозру

Державне бюро розслідувань повідомляє про оголошення підозри учаснику злочинної організації, причетної до вбивства в 2014 році журналіста Василя Сергієнка.

«Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора, 6 серпня 2020 року повідомили про підозру громадянину в участі у злочинній організації… Слідством встановлено, що підозрюваний 4 квітня 2014 року у складі злочинної організації брав участь у викраденні, катуванні й подальшому вбивстві Героя України, журналіста Василя Сергієнка у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області», – повідомили у ДБР 6 серпня.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Його імені в ДБР не називають.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, додали в ДБР.

У січні Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка у 2014 році.

Одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському й журналіста Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а наступного дня тіло знайшли в лісі за 15 кілометрів від міста зі слідами тортур.

У період із 2015 по 2017 роки за підозрою у вбивстві затримали п’ятьох осіб: Володимира Горбенка, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвинувачуються у виконанні викрадення), Володимира Воронкова (обвинувачується у виконанні вбивства) і власника київського спортклубу «Тай» Вадима Мельника (обвинувачується в організації злочину, зараз він перебуває під домашнім арештом).

У розшуку перебували ще двоє фігурантів справи: Андрій Іносов, якого підозрюють в організації викрадення, і Валерій Федоров, якого слідство вважає ще одним виконавцем вбивства.