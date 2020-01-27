Вбивство журналіста Сергієнка: Офіс генпрокурора направив обвинувальний акт до суду

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка у 2014 році.

«Офіс генерального прокурора 24 січня 2020 року направив до суду обвинувальний акт стосовно особи за фактом незаконного проникнення 04 квітня 2014 року на територію домоволодіння журналіста та учасника «Самооборони Євромайдану Черкаської області» В. Сергієнка у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області, звідки журналіста було викрадено та в подальшому цього ж дня жорстоко вбито», – повідомили в прокуратурі.

Одному підозрюваному інкримінують злочини, передбачені статтями 115 (умисне вбивство) та 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. Крім того, йому та іншому чоловіку закидають участь у злочинній організації, яка діяла у період з листопада 2013 року по липень 2015 року на території Київської та Черкаської областей (стаття 255 Кримінального кодексу України).

Одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському й журналіста Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а наступного дня тіло знайшли в лісі в 15 кілометрах від міста зі слідами тортур.

У період із 2015 по 2017 роки за підозрою у вбивстві затримали п’ятьох осіб: Володимира Горбенка, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвинувачуються у виконанні викрадення), Володимира Воронкова (обвинувачується у виконанні вбивства) і власника київського спортклубу «Тай» Вадима Мельника (обвинувачується в організації злочину, зараз він перебуває під домашнім арештом). У розшуку перебувають ще двоє фігурантів справи: Андрій Іносов, якого підозрюють в організації викрадення, і Валерій Федоров, якого слідство вважає ще одним виконавцем вбивства.