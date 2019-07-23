Майкл Щур залишає посаду члена правління Суспільного

Журналіст Роман Вінтонів, відомий під псевдонімом Майкл Щур, залишає посаду члена правління Національної суспільної телерадіокомпанії України.

«Для мене настав той етап, коли доводиться обирати – або Суспільне, або свій проєкт. Я вибрав свій проєкт. Та я залишаюся адептом Суспільного назавжди», – цитує Вінтоніва пресслужба НСТУ.

У компанії Вінтонів відповідав за інформаційне мовлення та цифрові платформи.

Відповідно до закону «Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні» члени правління ПАТ НСТУ обираються наглядовою радою за пропозицією голови правління.

Вінтонів був обраний за пропозицією Зураба Аласанії 15 травня 2017 року й з того часу обіймав посаду члена правління.

Із осені 2016 року Майкл Щур – ведучий програми під назвою #@)₴?$0 («Ґрати, песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль»).