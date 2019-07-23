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23 Липень 2019, Київ 13:52
Новини | Свобода слова

Майкл Щур залишає посаду члена правління Суспільного

Роман Вінтонів був членом правління Суспільного із травня 2017 року

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Журналіст Роман Вінтонів, відомий під псевдонімом Майкл Щур, залишає посаду члена правління Національної суспільної телерадіокомпанії України.

«Для мене настав той етап, коли доводиться обирати – або Суспільне, або свій проєкт. Я вибрав свій проєкт. Та я залишаюся адептом Суспільного назавжди», – цитує Вінтоніва пресслужба НСТУ.

У компанії Вінтонів відповідав за інформаційне мовлення та цифрові платформи.

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Відповідно до закону «Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні» члени правління ПАТ НСТУ обираються наглядовою радою за пропозицією голови правління.

Вінтонів був обраний за пропозицією Зураба Аласанії 15 травня 2017 року й з того часу обіймав посаду члена правління.

Із осені 2016 року Майкл Щур – ведучий програми під назвою #@)₴?$0 («Ґрати, песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль»).

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