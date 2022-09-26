У Львові запрацювала мобільна майстерня протезування

У Львові відкрили Майстерню протезування при Першому медичному об’єднанні. Тут запрацювала мобільна майстерня протезування. Це невеликий контейнер, де українські фахівці підлаштовують протези під культю. У медичному закладі пацієнтам роблять примірки і гіпсові негативи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Куксоприймачі, які виготовляємо, якраз та ланка, яка з’єднує до ноги людини. Ламінування, глибока витяжка, примірочні гільзи, постійні гільзи, збірки протеза, обробки. Все тут. Матеріали різні. Це може бути термопластика, які роблять методом глибокої витяжки, може бути ламінування, шарова термопластика», ‒ каже Назар Багнюк, технік-протезист.

Усе необхідне обладнання, матеріали, комплектуючі Україні надала німецька компанія з виготовлення протезів. У Першому медичному об’єднання на протезування очікують, як військовослужбовці, так і цивільні люди, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії. Тепер їм не потрібно їхати на протезування за кордон, наголошують протезисти.

«Під час виконання бойового завдання у Луганській області почався артобстріл. Прилетіла міна. Я відразу бачив, що втратив праву руку, зачепило нерв на лівій руці і нозі. Я сам накладав турнікет на руку. Зараз головне розпрацювати ліву руку і ногу, там перебій нервів. Тут зроблять операцію. Мені ставитимуть біонічний протез, будуть спочатку тести, потім заміри, потім ліпити. Це первинний протез на один рік, думаю, що зможу за рік навчитися користуватися ним. Потім вже постійний», ‒ розповів Радіо Свобода 22-річний Сергій Костюченко.

Очікує на протезування житель Донеччини Олександр Голуб, який втратив ногу 11 червня під час російського обстрілу.

«Почався обстріл у Сєвєродонецька. Я був у своєму приватному будинку, щось прилетіло. Відірвало мені ногу. Через добу мене прооперували у Дніпрі. Там ампутували ногу. Зараз займаюся реабілітацією. Вправи роблю, чекаю на протез», ‒ сказав Олександр Голуб.

Українських фахівців начають закордонні спеціалісти. Сьогодні працює четверо спеціалістів із США, раніше були з Ізраїлю, Данії.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, Україна змінила підхід до реабілітації у медичних закладах, які мають пакет від Національної служби здоров’я України.

Медики Першого медоб’єднання Львова вже встановили українському воїну біонічний протез, надрукований на 3D принтері. Він важить близько 700 грам.