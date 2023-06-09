У Києво-Печерській лаврі вперше молитимуться за упокій Івана Мазепи – МКІП

У Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври 11 червня відбудеться богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму, вперше в Лаврі молитимуться за упокій Івана Мазепи, повідомляє у фейсбуці Міністерство культури та інформаційної політики України

«У цей день вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її побожним меценатом і ктитором – гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою», – йдеться у повідомленні.

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У Мінкульті зазначають, що ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури.

У МКІП додають, що у рамках заходу за ініціативи міністерства та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих, а також презентовано новий проєкт – музейний центр «Гетьман Іван Мазепа та його доба».

Гетьман Іван Мазепа робив державотворчі кроки на шляху незалежності України. У Росії Мазепу називають «зрадником».