Американського програміста Джона Макафі знайшли мертвим у в’язниці в Іспанії

В Іспанії у в’язниці знайшли мертвим розробника антивірусного програмного забезпечення 75-річного Джона Макафі. Напередодні суд ухвалив рішення про його екстрадицію до США, де програміста звинувачували у несплаті податків.

Як повідомили у департаменті юстиції Каталонії, причиною смерті могло бути самогубство.

За повідомленням, медики намагалися реанімувати Макафі, але їхні зусилля були безуспішними.

Програміст перебував у в’язниці поблизу Барселони. Його заарештували в жовтні минулого року.

Слідство стверджувало, що Макафі не подавав податкові декларації протягом чотирьох років, в той час як він заробив мільйони доларів за роботу консультантом, за різні виступи, операції з криптовалютою і продаж прав на видання власної біографії. Жоден із цих доходів не пов’язаний з роботою фірми McAfee, що діє на ринку антивірусних технологій. Макафі загрожувало до 30 років тюремного ув’язнення.

Джон Макафі – американський бізнесмен, який народився у Великій Британії.

Макафі став відомий у 1980-х роках, коли заснував компанію, що випустила перший комерційний антивірусний продукт, McAfee VirusScan, і сприяв розвитку багатомільярдної індустрії.