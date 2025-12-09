Медіа: у Росії розбився військово-транспортний літак Ан-22

У Іванівській області Росії впав військово-транспортний літак Ан-22, повідомляють російські медіа, в тому числі державне інформаційне агентство ТАСС 9 грудня.

Як повідомляє ТАСС, фрагменти літака виявили на Уводському водосховищі. Ан-22 здійснював плановий обліт після ремонту.

За даними місцевих телеграм-каналів, на борту перебувало сім членів екіпажу. Літак, попередньо, належить Міністерству оборони РФ. Офіційно про його падіння та загиблих наразі не повідомляли.

Ан-22 «Антей» – найбільший у світі турбогвинтовий літак, призначений для перевезення важкого та великогабаритного озброєння. Був створений 1965 року в Києві Авіаційним науково-технічним комплексом імені О. К. Антонова.

Таких літаків у СРСР було вироблено лише 69 екземплярів, в експлуатації залишаються лічені одиниці. Низка телеграм-каналів пише, що цей Ан-22 був останнім літаком подібного типу, що залишався в розпорядженні Міноборони Росії.



