У Львові розпочався медіафорум. Серед перших виступила Оксана Забужко – про те, як світ реагує на Україну

У четвер у Львові розпочався медіафорум, який триватиме до 27 травня. Захід відкрився вшануванням загиблих журналістів у війні, яку розпочала Росія в Україні ще у 2014 році. На медіафорум приїхали українські та західні журналісти, медійні експерти.

Голова тема цьогорічного форуму – «Після війни чи перед війною. Як цивілізації перемогти хаос?».

Учасники говорили про простір свободи; як виграти війну, не програвши миру. «Не забуваймо, мир – це те, що люди добиваються кров’ю, потом, болем. Це те, що Україна робить для Європи» – , наголошували спікери. Акцентуватимуть увагу на темі, як діяти після війни, щоб домогтися справедливості через міжнародні організації для українців, які потерпіли від війни.

«Вважаємо професійним обов’язком медійної і правозахисної спільнот відновити справедливість, змусивши відповідати перед судом тих, хто роками поширював дезінформацію та пропаганду, які підготували ґрунт для цього злочину. Ми зможемо досягти сталого миру, лише наповнивши його ціннісним сенсом і поклавши повноту відповідальності за нього на власні плечі», – каже голова громадської організації «Львівський медіафорум» Ольга Мирович.

Історія про Україну – виклик для міжнародних медіа, на цьому зосередила свій виступ українська письменниця Оксана Забужко.

«Є надзвичайно важливим у наративі про війну і що, на жаль, досі залишається недооціненим з боку міжнародних медіа, політиків, хто відповідальний за ухвалення рішень, а також інтелектуалів. Країну знають не тому, що про неї говорять у новинах, а єдиний спосіб, як країна може зробити, щоб її почули, щоб вона стала суб’єктом власної історії – це зробити так, щоб цю країну впізнавали за її культурою. Не те, щоби Україні бракувало уваги з боку західних медіа. Фактично, повномасштабне вторгнення Росії – це вже був третій раз у цьому столітті, коли Україні була на перших шпальтах світових ЗМІ: Помаранчева революція, Революція Гідності, і лютий 2022 року. Захід раптом і несподівано для себе відкрив, що Україна – це не Росія. Відбувся зсув у плані уваги щодо України. Нарешті, вперше ми бачимо серйозний перегляд російсько-український відносин в історичному контексті. Сьогодні важливий справжній діалог, обмін думками, повідомленнями, ідеями. Це демократія, світ, в якому ми прагнемо жити», – наголосила у своєму виступі на медіафорумі Оксана Забужко.

Львівський медіафорум відбувається вдев’яте. Цього року захід проходить в оновленому форматі через воєнний стан.

Радіо Свобода є інформаційним партнером заходу.