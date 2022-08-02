Росія: помічник Медведєва пояснив зломом його сторінки у «Вконтакте» допис про відновлення кордонів СРСР

Помічник заступника секретаря Ради безпеки РФ, колишнього президента Росії Дмитра Медведєва Олег Осипов пояснив зломом сторінки у «Вконтакте» політика скріншоти допису, де той обіцяє «відновити кордони СРСР».

«З тим, хто зламав сторінку, писав та публікував віддалений пост, розбереться адміністрація «Вконтакте» і хто має це зробити», – цитує Осипова російська агенція ТАСС.

Скріншоти із записом у соцмережі «Вконтакте» від імені Медведєва з’явилися у Telegram-каналі блогерки, екскандидатки у президенти РФ Ксенії Собчак увечері 1 серпня. У тексті від імені заступника голови Ради безпеки є обіцянка влаштувати «наступний похід для відновлення кордонів нашої Батьківщини».

Від імені Медведєва у дописі йдеться, що Росія «звільнить Малоросію», після чого поверне «відібрані у нас землі». У тексті сепаратистські регіони Грузії Абхазію та Південну Осетію пропонується возз’єднати з Грузією «у складі єдиної держави з Росією». Висуваються претензії також на територію Казахстану. У тексті посту йдеться, що Грузія ніколи не існувала як країна, а Казахстан названо штучною країною, де буцімто є геноцид росіян.

Скільки допис від імені Медведєва був у публічному доступі, невідомо. В його інших облікових записах у соціальних мережах такого не було.

Офіційний Нур-Султан на цей допис поки що ніяк не відреагував. Лідер провладної партії «Ак жол» Азат Перуашев написав у Telegram про намір фракції звернутися до МЗС Казахстану з офіційним запитом, якщо той не відреагує.

Влада Грузії поки не реагувала на «допис Медведєва». Представник опозиції, голова «Європейської Грузії» Гіга Бокерія каже, що у дописі немає нічого нового.

«Це дух, відповідно до якого діє режим Путіна, через який це загрожує свободі та існуванню державності нашої країни, а також інших сусідів та країн вільного світу. У цьому нічого нового. Перед агресією в Україні було те саме. Їхня пропаганда роками гне цю лінію, що нас не існує», – сказав Бокерія.

Дмитро Медведєв, який позиціонував себе як ліберальний політик, коли був президентом з 2008 по 2012 рік, повністю змінив свій імідж, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, публічно закликавши до боротьби із Заходом і тими, кого він назвав «націоналістами» в Україні. Він також казав, що Росія має прагнути розширити свої кордони.