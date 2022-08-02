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Росія: помічник Медведєва пояснив зломом його сторінки у «Вконтакте» допис про відновлення кордонів СРСР

Заступник секретаря Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв (л), фото архівне

Помічник заступника секретаря Ради безпеки РФ, колишнього президента Росії Дмитра Медведєва Олег Осипов пояснив зломом сторінки у «Вконтакте» політика скріншоти допису, де той обіцяє «відновити кордони СРСР».

«З тим, хто зламав сторінку, писав та публікував віддалений пост, розбереться адміністрація «Вконтакте» і хто має це зробити», – цитує Осипова російська агенція ТАСС.

Скріншоти із записом у соцмережі «Вконтакте» від імені Медведєва з’явилися у Telegram-каналі блогерки, екскандидатки у президенти РФ Ксенії Собчак увечері 1 серпня. У тексті від імені заступника голови Ради безпеки є обіцянка влаштувати «наступний похід для відновлення кордонів нашої Батьківщини».

Від імені Медведєва у дописі йдеться, що Росія «звільнить Малоросію», після чого поверне «відібрані у нас землі». У тексті сепаратистські регіони Грузії Абхазію та Південну Осетію пропонується возз’єднати з Грузією «у складі єдиної держави з Росією». Висуваються претензії також на територію Казахстану. У тексті посту йдеться, що Грузія ніколи не існувала як країна, а Казахстан названо штучною країною, де буцімто є геноцид росіян.

Скільки допис від імені Медведєва був у публічному доступі, невідомо. В його інших облікових записах у соціальних мережах такого не було.

Офіційний Нур-Султан на цей допис поки що ніяк не відреагував. Лідер провладної партії «Ак жол» Азат Перуашев написав у Telegram про намір фракції звернутися до МЗС Казахстану з офіційним запитом, якщо той не відреагує.

Влада Грузії поки не реагувала на «допис Медведєва». Представник опозиції, голова «Європейської Грузії» Гіга Бокерія каже, що у дописі немає нічого нового.

«Це дух, відповідно до якого діє режим Путіна, через який це загрожує свободі та існуванню державності нашої країни, а також інших сусідів та країн вільного світу. У цьому нічого нового. Перед агресією в Україні було те саме. Їхня пропаганда роками гне цю лінію, що нас не існує», – сказав Бокерія.

Дмитро Медведєв, який позиціонував себе як ліберальний політик, коли був президентом з 2008 по 2012 рік, повністю змінив свій імідж, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, публічно закликавши до боротьби із Заходом і тими, кого він назвав «націоналістами» в Україні. Він також казав, що Росія має прагнути розширити свої кордони.

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