РФ визнала «азовців» терористами: що це означає і як може вплинути на подальший обмін полоненими?

- Верховний суд Росії визнав український полк «Азов» терористичною організацією та заборонив її діяльність у РФ.
Що це означає і як таке рішення може вплинути на подальший обмін полоненими, серед яких і «азовці»?
- Стартувала обов’язкова евакуація цивільних з Донецької області.
Перший потяг прибув сьогодні до Кропивницького.
- «Грузії не існувало, а Казахстан – штучно створена держава, де влаштовують геноцид росіян».
Це у черговому дописі в соцмережі написав заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Його помічник спростував авторство експрезидента, додавши, що допис з’явився в акаунті після втручання хакерів. Однак чи варто приготуватися Грузії та Казахстану?
- Чим закінчиться візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню та чи почнеться через це війна між США та Китаєм?
Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода LIVE» о 18:00 на Радіо Свобода.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ