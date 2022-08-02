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Політика

РФ визнала «азовців» терористами: що це означає і як може вплинути на подальший обмін полоненими?

  • Верховний суд Росії визнав український полк «Азов» терористичною організацією та заборонив її діяльність у РФ.

Що це означає і як таке рішення може вплинути на подальший обмін полоненими, серед яких і «азовці»?

  • Стартувала обов’язкова евакуація цивільних з Донецької області.

Перший потяг прибув сьогодні до Кропивницького.

  • «Грузії не існувало, а Казахстан – штучно створена держава, де влаштовують геноцид росіян».

Це у черговому дописі в соцмережі написав заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Його помічник спростував авторство експрезидента, додавши, що допис з’явився в акаунті після втручання хакерів. Однак чи варто приготуватися Грузії та Казахстану?

  • Чим закінчиться візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню та чи почнеться через це війна між США та Китаєм?

Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода LIVE» о 18:00 на Радіо Свобода.

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