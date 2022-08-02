РФ визнала «азовців» терористами: що це означає і як може вплинути на подальший обмін полоненими?

Верховний суд Росії визнав український полк «Азов» терористичною організацією та заборонив її діяльність у РФ.

Що це означає і як таке рішення може вплинути на подальший обмін полоненими, серед яких і «азовці»?

Стартувала обов’язкова евакуація цивільних з Донецької області.

Перший потяг прибув сьогодні до Кропивницького.

«Грузії не існувало, а Казахстан – штучно створена держава, де влаштовують геноцид росіян».

Це у черговому дописі в соцмережі написав заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Його помічник спростував авторство експрезидента, додавши, що допис з’явився в акаунті після втручання хакерів. Однак чи варто приготуватися Грузії та Казахстану?

Чим закінчиться візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню та чи почнеться через це війна між США та Китаєм?

Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода LIVE» о 18:00 на Радіо Свобода.