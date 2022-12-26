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Росія: Путін призначив Медвєдєва на нову посаду

Володимир Путін призначив Дмитра Медвєдєва першим заступником голови Військово-промислової комісії, тобто своїм першим заступником

Президент Росії Володимир Путін призначив Дмитра Медвєдєва на нову посаду – першого заступника голови Військово-промислової комісії.

Як йдеться в опублікованому указі, були внесені зміни до положення щодо Військово-промислової комісії, Медвєдєва призначили першим заступником голови комісії, тобто першим заступником Путіна.

Медвєдєв нині є заступником голови Ради безпеки Росії.

Воєнно-промислова комісія є постійно діючим органом, створеним для забезпечення реалізації державної політики Росії у сфері військово-промислового комплексу, військово-технічного забезпечення оборони, національної безпеки та правоохоронних органів.

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