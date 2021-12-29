Кожні три місяці – в Росії запроваджують обовʼязкові медичні огляди для іноземців

У Росії набрав чинності суперечливий закон, який зобов’язує іноземців у цій країні проходити медичні огляди кожні три місяці, в тому числі щодо захворювань, які передаються статевим шляхом.

З 29 грудня майже всі іноземці мають проходити медичні огляди на ВІЛ, сифіліс, гонорею, туберкульоз, COVID-19 та інші захворювання. Їхня кров також буде перевірена на наявність заборонених наркотиків, вони повинні здати відбитки пальців та інші біометричні дані. Деякі будуть піддані рентгенівському дослідженню та компʼютерній томографії.

У тих, хто відмовляється виконувати вимоги, дозволи на роботу можуть бути анульовані. Серед тих, хто звільняється від виконання нових вимог, – громадяни Білорусі, діти до шести років і дипломати.

Іноземна бізнес-спільнота в Росії попереджає, що нові заходи можуть спричинити відʼїзд із країни менеджерів та інших представників бізнесу.

У середині грудня речник президента Росії Дмитро Пєсков відкидав занепокоєння і запевняв, що Володимир Путін виступає «за створення тут найбільш комфортних умов для іноземного бізнесу – для інвесторів та іноземних спеціалістів».

Міністерство охорони здоров’я також припустило, що перевірки стану здоров’я фактично не повинні проходити кожні три місяці, попри формулювання в законі.

Критики також попереджають, що нові заходи дозволять російському уряду розширити збір даних про іноземців і можуть негативно вплинути на сотні тисяч трудових мігрантів у країні.