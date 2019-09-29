Річниця заборони Меджлісу: місія ООН з прав людини закликала Кремль скасувати рішення

Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй з прав людини закликала Росію до виконання постанови суду ООН щодо скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу, якій минає рівно три роки.

«Меджліс, представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції й дотепер… Ми закликаємо Російську Федерацію виконати постанову суду ООН і скасувати заборону Меджлісу», – йдеться в повідомленні.

У місії вказують, що Москва нехтує рішення Міжнародного суду ООН, який у 2017 році суд дійшов висновку, що Росія має утриматися від обмежувань представницьких органів кримських татар, зокрема, Меджлісу.

29 вересня 2016 року Верховний суд Росії залишив у силі рішення про заборону Меджлісу, яке раніше ухвалив підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму.