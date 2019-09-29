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29 Вересень 2019, Київ 17:50
Новини | Політика

Річниця заборони Меджлісу: місія ООН з прав людини закликала Кремль скасувати рішення

Кримські татари зазнають переслідувань з боку окупаційної влади в Криму, а їхній представницький орган – Меджліс – Кремль вважає «терористичною» організацією

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Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй з прав людини закликала Росію до виконання постанови суду ООН щодо скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу, якій минає рівно три роки.

«Меджліс, представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції й дотепер… Ми закликаємо Російську Федерацію виконати постанову суду ООН і скасувати заборону Меджлісу», – йдеться в повідомленні.

/**/ /**/ /**/ У Варшаві 16 вересня стартувала щорічна нарада ОБСЄ з обліку людського виміру, яка триватиме до 27 вересня
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У місії вказують, що Москва нехтує рішення Міжнародного суду ООН, який у 2017 році суд дійшов висновку, що Росія має утриматися від обмежувань представницьких органів кримських татар, зокрема, Меджлісу.

29 вересня 2016 року Верховний суд Росії залишив у силі рішення про заборону Меджлісу, яке раніше ухвалив підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму.

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