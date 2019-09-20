На нараді ОБСЄ закликали змусити Росію скасувати заборону Меджлісу

На щорічній нараді ОБСЄ у Варшаві представили доповідь «про порушення прав кримських татар і репресії щодо членів Меджлісу кримськотатарського народу». Про це у Facebook повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, який запропонував план того, як змусити Росію виконувати рішення Міжнародного суду ООН щодо скасування постанови про заборону діяльності Меджлісу в анексованому Криму.

За його словами, від лютого 2014 року, після анексії Криму Росією, там систематично порушуються права на мирні зібрання і свободу асоціації, що «негативно впливає на збереження і розвиток кримськотатарського народу».

«Окупаційна влада забороняє проведення засідань представницького органу кримських татар для ухвалення важливих для народу рішень. Проти низки членів Меджлісу і делегатів Курултаю ФСБ проводить систематичні репресії», – йдеться в тексті доповіді.

За словами Барієва, «російська влада придушує будь-які форми реалізації права кримськотатарського народу на мирні зібрання».

Барієв рекомендував на міжнародному рівні розробити план дій щодо корінних народів у регіоні ОБСЄ як регіональний документ загальносистемного плану дій ООН і вимагати від Росії виконання проміжного рішення Міжнародного суду ООН, резолюцій ПА ОБСЄ, про скасування рішення щодо заборони Меджлісу.

Крім того, Барієв рекомендує українській владі ухвалити закон про корінні народи України, таким чином «адекватно ввести Меджліс кримськотатарського народу в правове поле України» і розробити Національний план дій щодо поліпшення становища корінних народів в Україні.

У Варшаві 16 вересня стартувала щорічна нарада ОБСЄ з обліку людського виміру, яка триватиме до 27 вересня.

Як повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, на нараді ОБСЄ зареєстрували учасників з анексованого Криму, які будуть представляти російську владу й організації півострова.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що таких учасників повинні «негайно позбавляти слова».