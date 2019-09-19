Прокуратура АРК відкрила провадження через проросійських учасників із Криму на нараді ОБСЄ

Прокуратура АРК зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення представниками підконтрольних Кремлю кримських ЗМІ порядку виїзду з анексованого Криму з метою участі в щорічній нараді ОБСЄ у Варшаві. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Дані відомості внесені в ЄРДР за зверненням представника президента України в АР Крим Антона Кориневича. У ході досудового розслідування буде дана правова оцінка не тільки законності виїзду «делегатів» із півострова, але й отримання ними візи для в’їзду на територію Євросоюзу, включення їх до складу офіційної делегації Російської Федерації, і розслідування доручено Службі безпеки України», – уточнили в прокуратурі АРК.

Раніше повідомлялося, що представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося в прокуратуру АРК із запитом дати належну правову оцінку заявам про «російському Крим», що прозвучали на щорічній нараді ОБСЄ у Варшаві. Також відомство ініціювало відкриття кримінального провадження щодо порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Делегація України 17 вересня залишила залу засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти з заяв про «російський Крим», які там звучали. 18 вересня українська делегація вирішила продовжити роботу на заході.

Для участі в нараді ОБСЄ зареєстрували учасників з анексованого Криму, що представляють російську владу й організації півострова.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що на щорічній нараді ОБСЄ повинні «негайно позбавляти слова» таких учасників з анексованого Криму.