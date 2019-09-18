Росія побила рекорд за кількістю кримських представників на нараді ОБСЄ – правозахисниця

Росія «побила рекорд» за кількістю своїх проросійських представників із анексованого Криму на нараді ОБСЄ з обліку людського виміру, що проходить у Варшаві, заявила 18 вересня в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії координатор правозахисної організації «Крим.SOS» Таміла Ташева.

«Щороку їх (проросійських представників із Криму – ред.) досить багато. Цьогоріч вони побили рекорди. Їх дійсно було дуже багато, більше 10 осіб. Росія щороку привозить ці підконтрольні організації, які виступають абсолютно на всіх пленарних засіданнях, завжди говорять про Україну, країни Балтії: що там теж відбуваються злочини й утиски російськомовного населення», – сказала Ташева.

За її словами, організатори наради ОБСЄ з обліку людського виміру повинні «нарешті використовувати хоч якісь фільтри, для того, щоб таких людей не пропускати».

Раніше виконавча директорка українського Інституту масової інформації Оксана Романюк висловила думку, що формат проведення щорічної наради ОБСЄ з обліку людського виміру вимагає змін.

Делегація України 17 вересня залишила залу засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про «російський Крим». 18 вересня українська делегація вирішила продовжити роботу на заході.

Для участі в нараді ОБСЄ зареєстрували учасників з анексованого Криму, які представляють російську владу й організації півострова.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що на щорічній нараді ОБСЄ повинні «негайно позбавляти слова» таких учасників з анексованого Криму.