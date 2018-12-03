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03 Грудень 2018, Київ 19:37
Новини | Політика

Суд у Херсоні відмовив в позові про зняття арешту з танкера «Механік Погодін» – Бабін

За словами Бабіна, корабель перебуває у володінні російської компанії, яка, у свою чергу, є в санкційному списку РНБО України

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Херсонський окружний адміністративний суд відмовив у позові про зняття арешту з танкера «Механік Погодін», повідомив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін у Facebook.

«Суд відмовив сьогодні судновласнику танкера «Механік Погодін» у позові щодо припинення блокування цього підсанкційного майна бенефіціарів держави-агресора. Добрий прецедент, добра юридична робота», – заявив Бабін.

Про затримання російського судна «Механік Погодін» стало відомо 10 серпня. Бабін стверджував, що корабель перебуває у володінні російської компанії, яка, у свою чергу, є в санкційному списку РНБО України.

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