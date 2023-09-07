У Мексиці зняли федеральну заборону на аборти

Верховний суд Мексики скасував усі федеральні покарання за аборти та зобов’язав національну службу охорони здоров’я надавати цю послугу всім охочим. Згідно з рішенням суду, криміналізація абортів є неконституційною, оскільки вона «порушує права жінок і людей, здатних до зачаття».

Як передає агенція Associated Press, Національний інститут у справах жінок Мексики назвав ухвалу суду «великим кроком» на шляху до гендерної рівності і заявив про «день перемоги та справедливості для мексиканських жінок». У свою чергу, противники абортів пообіцяли продовжити боротьбу за право на життя для «зачатих дітей».

Попри скасування федеральної заборони, на регіональному рівні вони залишаються. Наразі аборти все ще криміналізовані у 20 штатах Мексики, у 12 регіонах кримінальне переслідування за переривання вагітності припинене.

У Латинській Америці спостерігається так звана «зелена хвиля» через колір бандан, які носять захисниці своїх прав. Активістки вже досягли розширення прав на аборт в Аргентині, Колумбії та Еквадорі.