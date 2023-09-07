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У Мексиці зняли федеральну заборону на аборти

У Латинській Америці спостерігається так звана «зелена хвиля» через колір бандан, які носять захисниці своїх прав

Верховний суд Мексики скасував усі федеральні покарання за аборти та зобов’язав національну службу охорони здоров’я надавати цю послугу всім охочим. Згідно з рішенням суду, криміналізація абортів є неконституційною, оскільки вона «порушує права жінок і людей, здатних до зачаття».

Як передає агенція Associated Press, Національний інститут у справах жінок Мексики назвав ухвалу суду «великим кроком» на шляху до гендерної рівності і заявив про «день перемоги та справедливості для мексиканських жінок». У свою чергу, противники абортів пообіцяли продовжити боротьбу за право на життя для «зачатих дітей».

Попри скасування федеральної заборони, на регіональному рівні вони залишаються. Наразі аборти все ще криміналізовані у 20 штатах Мексики, у 12 регіонах кримінальне переслідування за переривання вагітності припинене.

У Латинській Америці спостерігається так звана «зелена хвиля» через колір бандан, які носять захисниці своїх прав. Активістки вже досягли розширення прав на аборт в Аргентині, Колумбії та Еквадорі.

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