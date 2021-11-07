У Польщі протестували проти заборони абортів після смерті вагітної жінки

Майже у 80 містах Польщі 6 листопада пройшли акції проти заборони абортів і в пам’ять про вагітну жінку на ім’я Ізабелла, яка померла у лікарні в місті Пщина, на півдні країни.

Учасники акцій протесту звинуватили в її смерті владу, яка посилила законодавство про аборти, унеможлививши переривання вагітності у разі виявлення у плоду серйозних вад або невиліковного захворювання.

30-річна жінка померла у вересні, але про це стало відомо лише нещодавно після розповіді адвоката сім’ї померлої.

Наймасовіша акція на згадку про Ізабеллу, за участю десятків тисяч людей, пройшла у польській столиці Варшаві. Люди зібралися біля будівлі Конституційного суду і попрямували у бік Міністерства охорони здоров’я. Вони скандували гасло: «Більше жодної» і несли фото Ізабелли.

Організатори демонстрації закликали учасників не використовувати політичну символіку.

На акції були присутні колишній прем’єр-міністр Польщі, а нині лідер головної опозиційної партії «Громадянська платформа» Дональд Туск і колишня кандидатка на посаду президента, яка висувалася від «Громадянської платформи», Малгожата Кідава-Блонська. Перед присутніми вони не виступали.

Активісти, що вийшли на вулиці польської столиці, вшанували пам’ять Ізабелли хвилиною мовчання і запалили ліхтарики телефонами. Багато хто приніс із собою запалені лампадки.

За даними адвоката, 30-річна Ізабелла звернулася до лікарні на 22-му тижні вагітності через передчасний відхід навколоплідних вод. При госпіталізації лікарі підтвердили раніше діагностовані вроджені вади розвитку плода.

«Під час госпіталізації зародок помер. Після менш ніж 24 годин перебування у лікарні жінка також померла. Причиною смерті став септичний шок. У померлої залишилися чоловік і дочка», – написала адвокатка Йоланта Будзовська.

За її словами, під час перебування у лікарні Ізабелла переписувалася зі своїми рідними і друзями. Вона писала, що «відповідно до інформації, яку повідомляли їй лікарі, вони зайняли вичікувальну позицію, утримуючись від очищення порожнини матки до моменту смерті плода, що пов’язано з чинними нормами, які обмежують можливість проведення легального аборту».

22 жовтня минулого року Конституційний суд Польщі посилив і без того одне із найсуворіших європейських законодавств у сфері абортів. Відповідно до закону від 1993 року, переривати вагітність дозволялося у разі зґвалтування чи інцесту, якщо вагітність і пологи загрожують життю чи здоров’ю матері, а також у разі незворотної інвалідності плода.

Останній пункт було викреслено із цього законодавства. Це призвело майже до повної заборони абортів у країні, адже саме з цієї причини жінкам найчастіше дозволялося переривати вагітність. Тоді Польщею прокотилися багатотисячні антиурядові акції, люди вимагали відставки правоконсервативного кабінету «Права і справедливості».

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи трагічний інцидент, відкинув зв’язок смерті вагітної із чинним законодавством у сфері абортів.

У лікарні у Пщині провели перевірку, було відсторонено двох лікарів, які чергували у день смерті Ізабелли, передає кореспондент Радіо Свобода.