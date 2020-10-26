Фотогалерея: у Польщі протестують проти рішення Конституційного суду щодо абортів

1 Законно зробити аборт дозволяється лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози життю чи здоров’ю матері. А такі випадки у Польщі становлять близько 2% від загальної кількості абортів, які робили в сусідній державі протягом року.



На фото: Чоловік у Варшаві протестує проти рішення Конституційного трибуналу Польщі, 26 жовтня 2020 року