Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
26 жовтня 2020, Київ 22:19
Фотогалереї

Фотогалерея: у Польщі протестують проти рішення Конституційного суду щодо абортів

Конституційний суд Польщі 22 жовтня 2020 року обмежив перелік ситуацій, коли жінки можуть легально зробити аборт. Суд ухвалив рішення, за яким заборонено проводити аборти через ураження плоду чи невиліковної хвороби ембріону. Відтак жінки не матимуть права перервати вагітність навіть попри ризик народити дитину з важкими вадами чи взагалі без шансу на життя.

У низці міст країни відбуваються протести проти рішення Конституційного суду.
Законно зробити аборт дозволяється лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози життю чи здоров&rsquo;ю матері. А такі випадки у Польщі становлять близько 2% від загальної кількості абортів, які робили в сусідній державі протягом року. На фото:&nbsp;Чоловік у Варшаві протестує проти рішення Конституційного трибуналу Польщі, 26 жовтня 2020 року
1 Законно зробити аборт дозволяється лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози життю чи здоров’ю матері. А такі випадки у Польщі становлять близько 2% від загальної кількості абортів, які робили в сусідній державі протягом року.

На фото: Чоловік у Варшаві протестує проти рішення Конституційного трибуналу Польщі, 26 жовтня 2020 року
У жовтні 2016 року польський Сейм не ухвалив рішення про повну заборону абортів, бо тоді Польщею прокотилась хвиля масових протестів під назвою &laquo;Чорний протест&raquo;. На фото:&nbsp;Люди під час протесту у Варшаві, 26 жовтня 2020 року
2 У жовтні 2016 року польський Сейм не ухвалив рішення про повну заборону абортів, бо тоді Польщею прокотилась хвиля масових протестів під назвою «Чорний протест».

На фото: Люди під час протесту у Варшаві, 26 жовтня 2020 року
Протестувальники блокують вулицю в центрі Варшави, 26 жовтня 2020 року
3 Протестувальники блокують вулицю в центрі Варшави, 26 жовтня 2020 року
Протестувальники з фаєрами під час протесту у Варшаві, 26 жовтня 2020 року
4 Протестувальники з фаєрами під час протесту у Варшаві, 26 жовтня 2020 року
Демонстрантки у захисних масках під час протесту в Кракові, 25 жовтня 2020 року
5 Демонстрантки у захисних масках під час протесту в Кракові, 25 жовтня 2020 року
Під час акції протесту проти рішення Конституційного суду в Лодзі, 25 жовтня 2020 року
6 Під час акції протесту проти рішення Конституційного суду в Лодзі, 25 жовтня 2020 року
Під час протесту&nbsp;в кафедральній базиліці Святих Петра і Павла в Познані, 25 жовтня 2020 року &nbsp;
7 Під час протесту в кафедральній базиліці Святих Петра і Павла в Познані, 25 жовтня 2020 року
 
Поліція перекрила доступ до католицького собору в Катовіце, 25 жовтня 2020 року
8 Поліція перекрила доступ до католицького собору в Катовіце, 25 жовтня 2020 року
Люди стоять перед кордоном поліції під час акції протесту перед кафедральним собором Христа Царя в Катовіце, 25 жовтня 2020 року
9 Люди стоять перед кордоном поліції під час акції протесту перед кафедральним собором Христа Царя в Катовіце, 25 жовтня 2020 року
Поліція затримує демонстранта в Познані, 24 жовтня 2020 року
10 Поліція затримує демонстранта в Познані, 24 жовтня 2020 року
Поліцейські стоять біля жінки, яка тримає сумку кольору веселки. Варшава, 24 жовтня 2020 року
11 Поліцейські стоять біля жінки, яка тримає сумку кольору веселки. Варшава, 24 жовтня 2020 року
Демонстрант у масці під час акції протесту біля будинку лідера партії&nbsp;&laquo;Право і справедливість&raquo; Ярослава Качинського у Варшаві, 23 жовтня 2020 року
12 Демонстрант у масці під час акції протесту біля будинку лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського у Варшаві, 23 жовтня 2020 року
Свічки біля входу в офіс партії &laquo;Право і справедливість&raquo; (ПіС) у центрі міста Гдиня, 23 жовтня 2020 року&nbsp;
13 Свічки біля входу в офіс партії «Право і справедливість» (ПіС) у центрі міста Гдиня, 23 жовтня 2020 року 
Під час протесту перед будівлею Конституційного суду у Варшаві, 22 жовтня 2020 року
14 Під час протесту перед будівлею Конституційного суду у Варшаві, 22 жовтня 2020 року

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG