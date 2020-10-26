Фотогалерея: у Польщі протестують проти рішення Конституційного суду щодо абортів

Конституційний суд Польщі 22 жовтня 2020 року обмежив перелік ситуацій, коли жінки можуть легально зробити аборт. Суд ухвалив рішення, за яким заборонено проводити аборти через ураження плоду чи невиліковної хвороби ембріону. Відтак жінки не матимуть права перервати вагітність навіть попри ризик народити дитину з важкими вадами чи взагалі без шансу на життя.
У низці міст країни відбуваються протести проти рішення Конституційного суду.
У низці міст країни відбуваються протести проти рішення Конституційного суду.
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