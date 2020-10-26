У Львові активістки вийшли до польського консульства на акцію солідарності з жінками Польщі

Біля Генерального консульства Польщі у Львові близько півсотні активістів 26 жовтня провели акцію солідарності з жінками сусідньої держави. За їхніми заявми, рішення Конституційного суду Польщі про визнання незаконними абортів є спробою позбавити польок прав і свобод.

Учасниця акції, представниця «Феміністичної майстерні» у Львові Марія Собко сказала в коментарі Радіо Свобода, що акція солідарності стосується всіх жінок.

Читайте також: Польські жінки вийшли на вулиці міст проти заборони абортів і скандували: «Це війна»!

«Це безпрецедентний випадок у Польщі, бо у цій країні було одне з найсуворіших законодавств проти абортів. Тепер ще сильніше вирішили заборонити проведення абортів. Навіть якщо медичні показники свідчать про ризик важкого ураження плоду або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю, аборт буде заборонений у Польщі. 98% з тих абортів у Польщі, які були зроблені законно, забороняються. Це повна, по суті, заборона абортів у Польщі», – каже Собко.

Акцію солідарності з жінками Польщі у Львові ініціювали громадська організація «Феміністична майстерня» у Львові і група «Небайдужі». Під час заходу вони тримали плакати з гаслами на кшталт « Сестринство Підтримка Солідарність», «Моє тіло – мій закон», «Я – людина, а не репродуктивний орган».

Захід тривав близько години.

Конституційний суд Польщі 22 жовтня 2020 року обмежив перелік ситуацій, коли жінки можуть легально зробити аборт. Суд ухвалив рішення, за яким заборонено проводити аборти через ураження плоду чи невиліковної хвороби ембріону. Відтак жінки не матимуть права перервати вагітність навіть попри ризик народити дитину з важкими вадами чи взагалі без шансу на життя.

Законно зробити аборт дозволяється лише у разі згвалтування, інцесту або загрози життю чи здоров’ю матері. А такі випадки у Польщі становлять близько 2% від загальної кількості абортів, які робили в сусідній державі протягом року.

У жовтні 2016 року польський Сейм не ухвалив рішення про повну заборону абортів, бо тоді Польщею прокотилась хвиля масових протестів під назвою «Чорний протест».