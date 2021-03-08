У Польщі протестували проти заборони абортів

Захисники прав жінок у Польщі відзначили Міжнародний жіночий день, протестуючи проти майже повної заборони абортів, яка набула чинності в січні.

Акцію протесту 8 березня у Варшаві організувала група «Жіночий страйк», організатор торішніх масових акцій протесту проти закону про аборти.

Лідерка групи Марта Лемпарт заявила, що, незважаючи на заборону, у жінок у Польщі є причини для святкування.

«Ми є масовим рухом, ми – єдина країна, яка настільки швидко стає світською і так швидко стає феміністичною», – сказала Лемпарт.

Активісти заявили, що польські жінки роблять аборти незалежно від того, що говорить закон, одні за допомогою таблеток, а інші – через поїздки за кордон.

Європейський союз неодноразово висловлював занепокоєння щодо руйнування демократичних норм у Польщі, яка є членом ЄС, за правого уряду прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

Протести у польських містах почалися у жовтні, коли Конституційний суд країни постановив дозволити аборти лише у випадках зґвалтування чи інцесту або коли вагітність загрожує життю матері.

Демонстрації переросли у найбільший антиурядовий масовий рух у Польщі з часів падіння комунізму більше ніж 30 років тому.