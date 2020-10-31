У Варшаві пройшла наймасовіша акція проти заборони абортів

Масова акція протесту проти посилення правил абортів в Польщі тільки у Варшаві зібрала, за оцінкою організаторів, сто тисяч осіб. Десятки тисяч приєдналися до них по всій країні. Демонстранти, які зібралися в центрі Варшави ввечері 30 жовтня, запалили фаєри і принесли плакати, що висловлюють обурення рішенням влади майже повністю заборонити переривання вагітності. Після того, як рішення Конституційного суду країни, прийняте 22 жовтня, набуде чинності, аборт буде можливий тільки внаслідок зґвалтування, інцесту чи при загрозі життю матері або дитини. Це близько двох відсотків випадків всіх таких операцій останніми роками. (Відео Reuters)