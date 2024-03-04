Франція внесла право жінок на аборт до конституції країни

Парламент Франції 4 березня ухвалив рішення про те, що право жінок на переривання небажаної вагітності буде закріплено в конституції країни. Раніше за це вже голосувала верхня палата парламенту – Сенат. Франція стане першою країною у світі, де право на аборт гарантоване основним законом.

Премʼєр-міністр Франції Ґабріель Атталь прокоментував рішення парламенту: «Ми говоримо всім жінкам: ваше тіло належить лише вам, і ніхто не має права вирішувати за вас».

Проти внесення права жінок на аборт до конституції виступали праві сили та релігійні рухи. Вони заявляли, що в такому рішенні немає потреби, оскільки можливість проведення абортів за бажанням жінки і так гарантоване французьким законом. Проте їхні опоненти стверджували, що внесення права на аборт до конституції має ускладнити потенційні спроби обмежити це право в майбутньому.

Ініціатива внести до конституції «гарантовану свободу» на аборти йшла від президента Емманюеля Макрона. Саме такий варіант у Єлисейському палаці називали кращим з огляду на те, що адміністрація французького президента хотіла уникнути всенародного референдуму на цю тему.

Операції з переривання вагітності за бажанням жінки легальні у Франції з 1974 року.