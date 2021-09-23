Росія планує удвічі скоротити кількість абортів, щоб стимулювати зростання чисельності населення

МОСКВА – Уряд Росії, згідно з документом, опублікованим на офіційному вебсайті, схвалив заходи, спрямовані на зменшення удвічі кількості абортів, зроблених у країні до 2025 року.

План є частиною останньої довгострокової стратегії уряду щодо покращення демографічної ситуації в країні до 2025 року на тлі нещодавнього відновлення спаду темпів приросту населення після десятиліття повільного, але стабільного зростання.

У проєкті також викладені плани щодо значного зниження дитячої та материнської смертності, а також покращення загального репродуктивного здоров’я.

У рамках нових заходів щодо переривання вагітності влада планує покращити доступ громадськості до юридичної, психологічної та медичної допомоги вагітним жінкам, які розглядають можливість аборту.

Програма також ставить за мету зробити так, щоб 80 відсотків жінок, які розглядають можливість переривання вагітності, проходили консультації з лікарем, зосереджуючись на підвищенні ймовірності того, що вони відмовляться від процедури.

Офіційний документ, який підхопили російські ЗМІ після його публікації в інтернеті, спричинив дискусії серед правозахисниць, які наполягають на тому, що аборт має бути універсальним правом, а роль держави в його регулюванні – мінімальною.

Я отримала купу скарг від жіночих організацій та громад, а також особисті повідомлення від російських жінок, які просять мене не допустити, щоб їх позбавили права перервати вагітність

Багато хто також занепокоєний зосередженістю документа на «зміцненні традиційних сімейних цінностей», що в Росії часто розглядається як евфемізм гомофобних почуттів та відстоювання консервативної політики.

Однак останні спроби обмежити аборти вписуються у загальну тенденцію. У грудні 2020 року російська депутатка Оксана Пушкіна засудила постанову Міністерства охорони здоров’я, яка визначає умови, за яких жінки можуть перервати вагітність, стверджуючи, що такі обмеження призведуть до «катастрофи».

Вона посилається на масові протести в Польщі, країні ЄС, яка оголосила про майже повну заборону абортів на початку цього року.

«Я отримала купу скарг від жіночих організацій та громад, а також особисті повідомлення від російських жінок, які просять мене не допустити, щоб їх позбавили права перервати вагітність», – сказала Пушкіна.

Багато хто вважав Пушкіну найпрогресивнішою російською депутаткою, поки вона не полишила своє місце у Державній думі, тобто нижній палаті парламенту, після чого вирішила не висуватися на новий термін на виборах, які відбулися минулого тижня.

Її відсутність у парламенті ускладнить феміністкам гальмування кампанії проти абортів, схваленої Путіним, який визначив покращення демографічної ситуації в Росії ключовим напрямом свого президентства.

Збереження та зростання чисельності нашої нації є найвищим національним пріоритетом

У своєму зверненні про стан нації у січні 2020 року президент Росії Володимир Путін назвав зменшення чисельності населення Росії однією з найбільших проблем країни.

«Вихід з цієї демографічної пастки – наш історичний обов’язок, – сказав він. – Збереження та зростання чисельності нашої нації є найвищим національним пріоритетом».

Через рік, під час відеоконференції з представниками влади, він підтримав плани щодо проактивного знеохочення російських жінок переривати вагітність.

«Просто переконати жінку не робити аборт, очевидно, важливо, але що важливіше – це створити умови, щоб допомогти жінці та її родині у вихованні дитини, поставити дитину на ноги та дати дитині можливість отримати гідну освіту», – сказав він.

У березні російська віцепрем’єр-міністерка Тетяна Голікова заявила, що кількість абортів у Росії скоротилася на 39 відсотків з 2016 року.

«Це серйозні цифри», – сказала вона на засіданні уряду.