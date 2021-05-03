Бабця Кася як символ боротьби польських жінок за свої права

Уже кілька місяців поспіль Польщу лихоманять демонстрації й страйки жінок. Вони тисячами виходять на вулиці польських міст, щоб відстояти своє право на аборти, право вільно ухвалювати рішення щодо свого майбутнього і майбутнього своєї дитини. На чолі багатьох демонстрацій крокує відома чи не всім у Польщі бабця Кася (бабуся Кася).

Як повідомляють польські ЗМІ, минулого року в цій країні народилося 347 тисяч дітей. Ця кількість здивувала й обурила владу: новонароджених мало. Адже за кожну народжену дитину владна партія «Право і Справедливість» (PiS) домоглась додаткової виплати для жінок у сумі 500 злотих (у перерахунку це 3679 гривень). Оскільки матеріальні блага не вплинули на польок, уряд пішов на крайній захід: від січня 2021 року в країні заборонили проведення абортів. Відтак Польща стала однією з небагатьох країн у світі, де у жінок влада відібрала право вирішувати свою долю.

До дебатів щодо цього владного заходу долучились політики і державні діячі, зокрема, колишній польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про необхідність деміфологізувати проблему абортів, адже справді це не так, що аборти є «якимось єдиним і найголовнішіим критерієм бути християнином».

Тим часом польські жінки уже знайшли вихід із ситуації у сусідній Чехії, де обмежень щодо переривання вагітності немає. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я Чехії, «для громадянок Європейського союзу проведення аборів є легальним актом», і польки, не порушуючи закону вдома, можуть вирішувати власні проблеми за кордоном.

Боротьба за права польських жінок триває. Одна з найбільших демонстрацій відбулась 8 березня цього року у Варшаві. І очолила її невисока старша пані, плечі якої покривав прапор ЛГБТ (абревіатура з англійської: Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders). Це була відома багатьом Катажина Аугустинек, яка очолює демонстрації жінок за свої права, чи бабця Кася, як її називають поляки.

Польські жінки не відступають, але й польська влада не хоче здавати позиції. Один із останніх її кроків – домогтись, щоб Чехія не приймала польок для проведення абортів. Зокрема, як повідомили чеські ЗМІ, посольство Польщі в Празі «домагається від Міністерства охорони здоров’я Чехії обмежити можливість абортів для польок», однак «чехи не мають наміру цьому підпорядковуватись».