Противники заборони абортів у Польщі перекривають дороги

У Польщі п'ятий день тривають масові протести через рішення влади гранично скоротити підстави для здійснення абортів. Протести захисників прав жінок охопили близько 150 міст. Десятки тисяч людей в автомобілях, на велосипедах або пішки блокували рух на дорогах, передає агентство Reuters.

У Варшаві демонстранти перекрили основні перехрестя міста, приблизно на годину заблокувавши рух автомобілів і трамваїв. Деякі люди вийшли на вулиці з транспарантами, на яких було написано: «Хотілося б зробити аборт уряду». Поліція застосувала газ, щоб не допустити зіткнень учасників протестів із прихильниками заборони абортів.

У Кракові протести відбулися під гаслом «Це війна».

У неділю тисячі людей в різних містах протестували біля католицьких храмів. У Познані кількадесят людей провели демонстрацію в храмі під час меси з плакатами «Жінки-католички теж мають право на аборт». У Лодзі на мітинг біля входу в храм прийшли близько 2 тисяч людей. У деяких містах гасла на захист права на аборт невідомі написали на стінах храмів.

Конституційний суд Польщі 22 жовтня 2020 року обмежив перелік ситуацій, коли жінки можуть легально зробити аборт. Суд ухвалив рішення, за яким заборонено проводити аборти через ураження плоду чи невиліковної хвороби ембріону. Відтак жінки не матимуть права перервати вагітність навіть попри ризик народити дитину з важкими вадами чи взагалі без шансу на життя.

Законно зробити аборт дозволяється лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози життю чи здоров’ю матері. А такі випадки у Польщі становлять близько 2% від загальної кількості абортів, які робили в сусідній державі протягом року.

У жовтні 2016 року польський Сейм не ухвалив рішення про повну заборону абортів, бо тоді Польщею прокотилась хвиля масових протестів під назвою «Чорний протест».