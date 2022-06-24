Верховний суд США скасував рішення щодо конституційності права на аборт

Верховний суд США скасував своє рішення 1973 року, відоме як «Роу проти Вейда», про право жінок на аборт за власним бажанням.

Тепер питання переривання небажаної вагітності вирішуватиметься на рівні законодавства кожного зі штатів. Це може призвести до фактичної заборони абортів у консервативно налаштованих штатах півдня і середнього заходу США і до зростання кількості підпільних абортів, пов’язаних із ними смертей, тяжких наслідків для здоров’я жінок.

1973 року Верховний суд США ухвалив рішення за позовом пацієнтки Норми Маккорві, яка виступала під псевдонімом Джейн Роу, яка наполягала на праві перервати вагітність. У Маккорві вже було двоє дітей, третя вагітність була небажаною, але за законами штату Техас переривання вагітності дозволялося лише у разі прямої загрози життю матері. Тоді суд ухвалив, що жінки у всіх штатах США у першому триместрі вагітності мають право на аборт незалежно від причин.

Сьогодні суд скасував своє рішення майже 50-річної давності і заявив, що питання абортів знову регулюватимуться законодавством конкретних штатів.

Рішення, як виглядає, суперечить поглядам більшості громадян США. За даними більшості опитувань, близько 70 відсотків американців виступають за збереження права на аборт.

Це питання, очевидно, стане основною темою обговорення під час цьогорічних проміжних виборів і президентських виборів 2024 року, демократи сподіваються використати його, щоб підштовхнути невдоволених рішенням виборців прийти на виборчі дільниці.

Президент Джо Байден та інші захисники прав на аборт попередили, що рішення про скасування «Роу проти Вейда» також загрожуватиме іншим рішенням Верховного суду на користь прав геїв і права на контрацепцію.

Байден 24 червня розкритикував рішення Верховного суду США, заявивши, що здоров’я і життя американських жінок зараз – під загрозою.

«Це сумний день для суду і для країни», – сказав президент США у зверненні до Білого дому після ухвалення рішення, яке, за його словами, повертає країну на 150 років назад.