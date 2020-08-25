У Мексиці почалося навчаннях у школах по телебаченню

Мексика 24 серпня розпочала експеримент з навчання 30 мільйонів учнів державних шкіл по телебаченню. За даними влади, дистанційне навчання засобами телебачення охоплює 94% території країни в порівнянні з 70-80% через Інтернет.

Водночас чимало батьків у Мексиці стурбовані рівнем освіти по телебаченню і тим, що постійне перебування вдома матиме негативний фізичний і психологічний вплив на дітей.

Проведення уроків безпосередньо у школах призупинили в Мексиці з березня. Країна займає третє місце в світі за смертністю від коронавірусу після США і Бразилії.

Поза тим, у Сполучених Штатах в перший день онлайн-уроків багато шкіл стикнулися зі збоєм у роботі популярного сервісу відеоконференцзв’язку Zoom.

Напередодні Zoom не працював приблизно дві з половиною години, і це коли у мільйонів студентів в США стартувало навчання дистанційно. У Zoom причину збою не пояснили.

Початкові, середні школи та університети у світі активно використовують Zoom та схожі платформи, такі як Microsoft Teams, для дистанційного навчання.