Мер Мелітополя заявляє про загрозу вивезення скіфського золота до Криму

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив про пограбування російськими військовими Мелітопольського краєзнавчого музею, до фондів якого належать золоті експонати скіфської доби. У фейсбуці посадовець зазначив, що існує загроза вивезення скіфського золота до окупованого Росією Криму.

«Наш краєзнавчий музей повністю розграбовується. Історія Мелітополя повністю грабується російськими окупантами. І основні експонати, які були нашого музею – це скіфське золото – під загрозою вивозу до Криму. Буквально сьогодні туди везуть якогось експерта з Криму, що оцінить наше скіфське золото. І я так розумію, що оцінка буде відбуватиметься наступним чином: якщо йому воно сподобається, то скіфське золото буде вкрадене. Абсолютно впевнений, що нам вдасться зберегти нашу історію», – сказав Федоров.

За даними Запорізької ОВА, мова йде про 275 золотих предметів скіфського, сарматського і генського походження, які після початку російського вторгнення були сховані керівництвом Мелітопольського краєзнавчого музею.

Напередодні, 29 квітня, мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону також заявляв, що російські військові отримали доступ до скіфського золота і доля експонатів є невідомою: «Орки сьогодні добралися до нашого скіфського золота. Це одна з найбільших і найдорожчих колекцій, яка була в Україні. І сьогодні нам невідомо, куди вони її відправили, чи заховали, чи вкрали. Нам невідома доля».

Паралельно 29 квітня Кримськотатарський ресурсний центр оприлюднив перелік експонатів, які опинилися у руках російських військових. За даними організації, було викрадено 1841 одиницю музейних предметів, серед яких 198 золотих прикрас з Мелітопольського скіфського кургану (історичний період 4 ст.до н.е.) та 76 золотих предметів Гунського та сарматського періоду 3-5 ст.н.е. Як повідомляє центр, експонати були заховані у надійному місці керівництвом музею: упродовж 2 місяців російські військові проводили обшуки у працівників музею та їх допити з метою виявлення експонатів.

В той же час 29 квітня голова Запорізької ОВА Олександр Старух спростував поширену росіянами інформацію про викрадення скіфського золота із краєзнавчого музею в окупованому Мелітополі. Він заявив в ефірі телемарафону, що «у березні місяці найцінніше із Запорізької області було вивезено в інші регіони України». Втім, вже того ж дня керівник Запорізької області в ефірі того ж самого телемарафону підтвердив інформацію про пограбування російськими військовими фондів музею.

«У нас всі державні музеї в перші дні війни евакуювали. Не скажу куди, але в надійні місця. Але перевірили інформацію, яку отримали. В одному з краєзнавчих музеїв місцевих дещо таки було. І наразі ми з’ясовуємо, що саме могли знайти. Там не скіфське, скоріш за все – там гунські скарби невеличкі, але ж культурний спадок… Наразі це відбулося на окупованій території і потребує додаткового підтвердження», – сказав Олександр Старух.

27 квітня військовий речник ОВА Іван Арєф’єв повідомив про отримання інформації, що військові РФ захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, зазначивши, що «колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя».

У 1954 році старовинне скіфське золото виявили у скіфському кургані в Мелітополі. Його намагалися вивезти в «Ермітаж», але українські археологи домоглися того, щоб знахідку зберігали в Україні.