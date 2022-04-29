Скіфське золото не в окупантів, його вдалося врятувати – Запорізька ОВА

У Запорізькій військовій обласній адміністрації спростовують поширену росіянами інформацію про викрадення скіфського золота із краєзнавчого музею в окупованому Мелітополі.

«У березні місяці найцінніше із Запорізької області було вивезено в інші регіони України. Повністю зі всіх музеїв. Все, що становило історико-культурну цінність. Те, що вони там «врятували», ну успіху їм. Є різні музейні експонати: копії, муляжі, ще щось», – заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону очільник Запорізької ВЦА Олександр Старух.

Раніше проросійські пабліки поширили відео про те, як окупанти буцімто знайшли сховане працівниками музею золото та «врятували» його від вивезення за кордон.

У 1954 році старовинне скіфське золото виявили у скіфському кургані в Мелітополі. Його намагалися вивезти в «Ермітаж», але українські археологи домоглися того, щоб знахідку зберігали в Україні.