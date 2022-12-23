У Мелітополі пролунав вибух. Попередньо – підрив авто з представниками окупаційних сил

У центрі окупованого Мелітополя Запорізької області у п’ятницю пролунав вибух, повідомив мер міста Іван Федоров.

«У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців, підірвано автівку, якою користувались рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється», – написав Федоров у Телеграм.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у Telegram написав, що вибух стався перед входом до місцевого парку Горького.

Російські ЗМІ пишуть про двох потерпілих і що загиблих немає.

Перевірити інформацію з місця події в умовах війни не є можливим.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.