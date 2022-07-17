Федоров заявляє про «гучні вибухи» біля Мелітополя

Біля окупованого Мелітополя почалися «гучні вибухи», заявив із посиланням на місцевих мер міста Іван Федоров.

«Кілька годин тому поблизу Мелітополя почалися вибухи – на південній частині міста. В Якимівці почалися гучні вибухи. Зараз ми уточнюємо – що це», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Крім того, він розповів, що окупанти в Мелітополі розпочали підготовку до «референдуму».



«Більше мене лякає те, що сьогодні йде підготовка до псевдореферендуму – йде збір даних. Вони повністю перекривають мікрорайон. Наприклад, вчора перекрили район Новий Мелітополь, в якому проживають понад 30 тисяч людей, і просто в кожну домівку вони заходять з опитувальним листом. Питають скільки людей тут проживає, хто родичі, яке майно маєте, як ставитесь до рашистів, як ставитесь до України. Якщо хтось каже, що добре – роздягають шукають татуювання, також питають про родичів в АТО, можуть проводити обшук», – сказав він.

Федоров додав, що в такому «пеклі» зараз живуть люди на окупованих територіях.

«Завдяки цим даним вони будуть робити якісь фейкові опитування чи псевдореферендуми», – вважає він.

За даними мера Мелітополя, російські окупанти також видали розпорядження, відповідно до якого людей, які якось проявляють свою прихильність до України, депортуватимуть. Наразі перевірити цю інформацію з інших джерел неможливо.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.