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Федоров заявляє про «гучні вибухи» біля Мелітополя

Іван Федоров додав, що інформація щодо природи цих вибухів уточнюється

Біля окупованого Мелітополя почалися «гучні вибухи», заявив із посиланням на місцевих мер міста Іван Федоров.

«Кілька годин тому поблизу Мелітополя почалися вибухи – на південній частині міста. В Якимівці почалися гучні вибухи. Зараз ми уточнюємо – що це», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Крім того, він розповів, що окупанти в Мелітополі розпочали підготовку до «референдуму».

«Більше мене лякає те, що сьогодні йде підготовка до псевдореферендуму – йде збір даних. Вони повністю перекривають мікрорайон. Наприклад, вчора перекрили район Новий Мелітополь, в якому проживають понад 30 тисяч людей, і просто в кожну домівку вони заходять з опитувальним листом. Питають скільки людей тут проживає, хто родичі, яке майно маєте, як ставитесь до рашистів, як ставитесь до України. Якщо хтось каже, що добре – роздягають шукають татуювання, також питають про родичів в АТО, можуть проводити обшук», – сказав він.

Федоров додав, що в такому «пеклі» зараз живуть люди на окупованих територіях.

«Завдяки цим даним вони будуть робити якісь фейкові опитування чи псевдореферендуми», – вважає він.

За даними мера Мелітополя, російські окупанти також видали розпорядження, відповідно до якого людей, які якось проявляють свою прихильність до України, депортуватимуть. Наразі перевірити цю інформацію з інших джерел неможливо.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.

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