Протест проти проекту Меморіалу Небесної сотні на старті будівництва загрожує його появі – заява

В організації «Національний меморіальний комплекс героїв Небесної сотні – Музей Революції гідності» заявили, що протест проти проекту Меморіалу Небесної сотні на етапі старту будівництва загрожує в майбутньому відсутністю будь-якого меморіалу взагалі. Про це йдеться у відповіді на відкритого листа від 20 родин героїв Небесної сотні та низки громадських об’єднань від 19 березня, які вимагали внести зміни у проект побудови Меморіалу Небесної сотні у Києві.

«Проект не може враховувати усі думки, хоча б зважаючи на їхню взаємну суперечність та відсутність єдиного консолідованого рішення, але дотримання законних процедур є саме тим інструментом, який дозволяє прийняти максимально правильне рішення. Протест проти проекту Меморіалу саме зараз, на етапі старту його будівництва, загрожує в майбутньому відсутністю будь-якого меморіалу взагалі. Це шлях у нікуди, бо ймовірні наступні конкурси та проекти теж матимуть своїх супротивників, які також претендуватимуть на категоричність своїх позицій», – мовиться у заяві.

У відповіді Музею Майдану йдеться про те, що весь хід реалізації проекту Меморіалу – від початку конкурсних процедур і донині – є в публічному доступі, і всю інформацію надсилали адресно і родинам героїв Небесної сотні.

«Закликаємо представників родин героїв Небесної сотні і всю українську спільноту об’єднатись навколо увічнення пам’яті загиблих Героїв і захистити будівництво Меморіалу, яке на сьогодні є під загрозою», – мовиться у заяві музею.

19 березня 20 родин героїв Небесної сотні та низка громадських об’єднань звернулись до представників влади і громадськості з вимогою внести зміни у проект побудови Меморіалу Небесної сотні у Києві. Автори листа заявили, що у разі реалізації проекту-переможця конкурсу на найкращий меморіал буде зруйновано історичний ландшафт, де сталися криваві події Майдану.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музей Революції гідності був створений 18 листопада 2015 року, до першої річниці Майдану. Відтоді комплекс існує як юридична особа, не маючи фізичного приміщення, необхідного для зберігання та експонування експозиції. У 2017 році Київрада виділила для розбудови музею ділянку площею понад один гектар на алеї Героїв Небесної сотні, а уряд оголосив міжнародний конкурс на найкращий проект музею, який виграли німецькі архітектори Ян Кляйгюс і Йоганнес Кресснер.