«Зупиніть знищення Алеї Героїв Небесної сотні» – заява родин загиблих майданівців

Громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні» звернулась до представників влади і громадськості з вимогою внести зміни у проект побудови Меморіалу Небесній Сотні у Києві. Автори відповідного листа (20 родин Героїв Небесної Сотні та низка громадських об’єднань) заявили, що у разі реалізації проекту-переможця конкурсу на найкращий Меморіал Небесній Сотні буде зруйновано історичний ландшафт, «місце найкривавішого злочину новітньої української історії».

«Розуміючи всі ризики, які несе будівництво (а не реставрація чи консервація) для проведення слідства, а, отже, оголошення вироків вбивцям, для історичної пам’яті та пам’яті людської, відмовляючись вірити, що руйнування вулиці відбувається зумисно, родичі Героїв пропонують громадське й експертне обговорення проекту», – повідомили автори відкритого листа.

Серед тих, хто його підписав – родичі Героїв Небесної сотні, представники Музейної ради при Міністерстві культури та віце-президент Київської організації Національної спілки архітекторів України Георгій Духовичний.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – музею Революції гідності був створений 18 листопада 2015 року, до першої річниці Майдану. Відтоді комплекс існує як юридична особа, не маючи фізичного приміщення, необхідного для зберігання та експонування експозиції. У 2017 році Київрада виділила для розбудови музею ділянку площею понад один гектар на алеї Героїв Небесної сотні, а уряд оголосив міжнародний конкурс на найкращий проект музею, який виграли німецькі архітектори Ян Кляйхус та Йоханнес Креснер.

У грудні минулого року на тендері був визначений генеральний підрядник, який будуватиме комплекс, територія якого охоплює алею Героїв Небесної сотні (від Майдану до вулиці Ольгинської) та частину земельної ділянки по самій алеї.

Начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк у розмові з Радіо Свобода висловив думку, що до закінчення судового розгляду «справи Майдану» «ландшафт» на Алеї Героїв Небесної сотні не варто змінювати.