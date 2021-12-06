Встановлену в Ужгороді менору скинули в річку. Поліція відкрила провадження

Поліція Ужгорода відкрила кримінальне провадження і розшукує невідомих, які скинули в річку ханукальну менору, що була встановлена на Театральній площі.

Як повідомили у поліції, інцидент стався 5 грудня.

«Близько 15:20 на лінію «102» надійшло повідомлення від представника єврейської громади про те, що невідомі скинули в річку ханукальну менору… На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої провели першочергові слідчі дії. Наразі поліція встановлює всі обставини події та вивчає записи з камер відеоспостереження», – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «хуліганство». Санкція статті передбачає від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років.