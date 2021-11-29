Поліція відкрила кримінальне провадження через повалення ханукії в центрі Дніпра

Поліція відкрила кримінальне провадження через повалення в центрі Дніпра ханукії – символу юдейського свята Ханука. Про це повідомила речниця поліції міста Аліна Стадник.

Інцидент стався близько шостої ранку 29 листопада на Європейській площі в центрі Дніпра. Група невідомих осіб повалила на землю восьмисвічник. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як сказав у коментарі Радіо Свобод представник єврейської громад Дніпра, директор об’єднання єврейських громад Дніпропетровського регіону Ігор Романов, у громаді сподіваються, що справу перекваліфікують на статтю «вандалізм».

«На жаль, поки кваліфікують як хуліганство. Але це не можна назвати хуліганством. Це зробили люди, які живуть в нашому поліконфесійному толерантному місті. Це явно зробили люди цілеспрямовано. Будемо контролювати, щоб вони були затримані й справа дійшла до суду», – сказав він

Стаття «хуліганство» передбачає до 4 років позбавлення волі.

28 листопада розпочалося юдейське свято Ханука: щодня на восьмисвічнику запалюють по одній свічці.